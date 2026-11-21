In arabo Salim, Zeinab Moukalled ha aiutato a fare rifiuti che ordinano un’organizzazione collettiva guidata dalle donne. La ricezione dell’associazione Nidaa Al Ard nel 1998 e la testimonianza di una visita di SOILS nel 2015 ci permettono di tracciare questa storia senza rimuovere le sue difficoltà: mancanza di spazio, denaro e cooperazione. Questo ritratto storico distingue gli archivi documentati da una valutazione corrente che queste fonti non permettono di stabilire.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Prima di diventare un esempio citato oltre il suo villaggio, l’impegno di Zeinab Mukaled è stato costruito intorno a un problema concreto: lo spreco di Salim arabo, a Nabatiyah. Il suo viaggio racconta meno di un gesto individuale spettacolare di un’organizzazione paziente, portata dalle donne, con case, materiali da separare e opportunità da trovare.

Un’associazione elencata nei documenti

Una pietra miliare aiuta ad ancorare questa storia: Ricezione n. 123 del 4 novembre 1998 riconosce l’associazione Nidaa Al Ard, « The Earth Call », in arabo Salim. Il documento, conservato sulla base giuridica dell’Università libanese, menziona una domanda registrata il 7 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 19 novembre 1998.

Ha nominato dodici fondatori e nominato Zeinab Mahmoud Moukalled come rappresentante alle autorità pubbliche. I suoi obiettivi includono la protezione ambientale, la sensibilizzazione attraverso conferenze e attività pratiche, tra cui la selezione dei rifiuti, le campagne di pulizia e la distribuzione dei container. L’educazione e l’azione materiale non sono quindi due storie separate: appaiono insieme nel progetto comunitario.

Questa data amministrativa non deve essere confusa con quella dei primi atti volontari. Essa attesta la formalizzazione dell’associazione, non il giorno in cui gli abitanti cominciarono a ordinare.

Case nel centro di smistamento

La testimonianza di un team di SOILS, pubblicato nella sua lettera di dicembre 2015, dà accesso al funzionamento di questa iniziativa. Proseguendo per preparare un altro progetto di gestione dei rifiuti, il team ha detto che era stato accolto al centro arabo Salim da Zeinab Moukalled e poi guidato nelle operazioni.

La storia descrive una progressione: le donne avevano prima separato materiali riciclabili dalle loro case, cercavano fabbriche pronte a riprenderli, poi organizzavano la loro azione in associazione e assicuravano finanziamenti per un centro. Ha anche menzionato gli ostacoli: la mancanza di spazio e denaro, la cooperazione disuguale, la consapevolezza difficile e le conseguenze della guerra del 2006.

Questo documento non descrive un sistema senza fragilità. Essa mostra soprattutto che un contenitore di smistamento è solo un inizio: richiede un luogo, un’organizzazione e una destinazione per i materiali raccolti.

Un riconoscimento che non sostituisce i mezzi

Nel marzo 2019, Greenpeace MENA ha incluso Zeinab Moukalled tra cinque figure femminili nell’impegno ambientale nella regione. L’organizzazione ha ricordato la sua professione di insegnante e il ruolo delle donne del villaggio nell’iniziativa. Questo sguardo estende quello degli attori che sono venuti a osservare il centro: un progetto locale può anche servire come luogo di apprendimento.

Questi archivi non sono sufficienti per quantificare l’attività del centro nel 2026, né per affermare che le sue risorse resistevano a tutte le crisi successive. D’altra parte, stabiliscono una precisa storia collettiva, dove il desiderio di pulire un villaggio è diventato un’associazione, uno spazio di lavoro e un’esperienza trasmissibile. È questa costruzione, piuttosto che un’immagine di successo senza difficoltà, che dà la sua portata al corso di Zeinab Moukalled.

Illustrazione generica: punti di raccolta non correlati a Arab Salim, Zeinab Moukalled o il suo centro. Polina Tankilevitch / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews