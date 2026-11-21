L’Unione europea autorizza daraxonrasib contro una forma di cancro al pancreas metastatico già trattato. In Francia, il governo ha invitato il laboratorio a presentare una richiesta di accesso dispregiativo. L’autorizzazione non stabilisce un calendario per la disponibilità o il rimborso. Il processo di base ha coinvolto 500 pazienti monitorati in diversi paesi.

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Il 16 novembre la Commissione europea ha autorizzato daraxonrasib per alcuni adulti con cancro al pancreas metastatico già trattato. La decisione non fissa una data per il lancio o il rimborso in Francia, dove il governo ha invitato il laboratorio a presentare una richiesta di accesso dispregiativo.

Autorizzato come Rasonque, daroxonrasib ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio europea come medicina orfana. La decisione, entrata nel registro dell’Unione europea ai sensi del numero UE/1/26/2079, è valida per cinque anni dalla sua notifica. L’indicazione è per il trattamento con daroxonrasib da solo in adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che riceve almeno un trattamento sistemico, cioè agisce in tutto il corpo.

Cosa misura il test

L’Agenzia europea dei medicinali (EMA) aveva espresso un parere favorevole il 15 ottobre dopo una valutazione graduale. Si basava su RASolute 302, una prova di fase 3 open-label, in cui 500 pazienti il cui cancro era progredito dopo il trattamento sistemico sono stati assegnati casualmente a Daraxonrasib e chemioterapia standard. Circa il 92% dei partecipanti ha avuto una mutazione G12 RAS confermata. Il farmaco agisce sulla segnalazione delle proteine RAS, che svolgono un ruolo nella crescita cellulare.

Nell’analisi di sopravvivenza riportata dall’EMA, che fu interrotta il 15 giugno 2026, la sopravvivenza mediana fu di 12,4 mesi con daraxonrasib contro 6,7 mesi con la chemioterapia. Questi mediani descrivono i due gruppi di prova, non la possibile evoluzione di una persona o tutti i tumori pancreatici. Tra gli effetti collaterali più comuni sono diarrea, eruzione, infiammazione della bocca, nausea e vomito.

In Francia, l’autorizzazione non fissa la data di accesso

I prezzi e il rimborso sono una questione per le decisioni nazionali, ricorda l’EMA. Revolution Medicines ha annunciato il 16 novembre che sta lavorando con i sistemi sanitari europei, senza dare una data di lancio per la Francia nel suo comunicato stampa. L’autorizzazione europea non solo stabilisce che il prodotto è già distribuito o curato.

Il 20 ottobre, nel Senato, il vice ministro Camille Galliard-Minier ha indicato che il governo stava invitando il laboratorio a chiedere una deroga, a seguito di una domanda del senatore Pierre Jean Rochette. Questo invito non stabilisce che è stata presentata una domanda. L’Alta Autorità sanitaria descrive l’accesso anticipato come un percorso eccezionale e temporaneo, distinto dal rimborso in base alla legge ordinaria.

Prima della luce verde europea, i senatori Paulette Matray l’8 ottobre e Nadia Sollogoub il 12 novembre hanno chiesto al governo circa le opportunità di accesso in Francia, in particolare attraverso il meccanismo di accesso anticipato. Le loro domande sono ancora senza risposta sul sito del Senato a partire dal 21 novembre. Nessuna decisione francese sull’accesso anticipato o sul rimborso di questo medicinale è stata trovata nelle pubblicazioni ufficiali consultate.

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