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L’UNIFIL deve cessare le operazioni alla fine di dicembre. I documenti di bilancio delle Nazioni Unite mostrano i cambiamenti successivi: il numero di posti civili nazionali deve essere ridotto in fasi e i nuovi appalti sono già limitati. Tuttavia, gli stanziamenti votati per la missione non dicono quanti soldi rimarrà nei villaggi del Sud.

La Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano ha dichiarato il 20 novembre che le sue operazioni continueranno fino alla fine del suo mandato. Distinguono le rotazioni del personale attuale dal ritiro effettivo, che dice dovrebbe iniziare il 1 ° gennaio 2027. La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 prevede un ritiro entro un anno dalla cessazione delle operazioni. Questo programma non è quello di tutti i contratti: il bilancio della missione separa già i mesi di attività e la prima fase di partenza.

Un bilancio di missione non è un bilancio per il Sud

Per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, l’Assemblea Generale ha previsto 446.43 milioni di dollari per il conto UNIFIL. Di questo totale, 407,63 milioni di dollari si riferiscono al mantenimento della Forza. L’equilibrio comprende i contributi al conto di sostegno alla pace e due strutture delle Nazioni Unite situate a Brindisi, Italia e a Entebbe, Uganda. Anche la linea UNFICYP comprende costi che non sono una ricetta per i comuni o le loro imprese.

Questa distinzione è importante quando si valuta l’effetto del prelievo. Gli stipendi versati a un dipendente reclutato in Libano, la fattura versata ad una società dalla missione e gli acquisti effettuati da membri contingenti non appaiono nello stesso modo. Né il voto dell’Assemblea generale né il progetto di bilancio dettagliato danno una ripartizione di questi flussi comuni. Pertanto, l’importo votato non può essere convertito in una perdita di reddito per il Sud.

Posti locali mantenuti durante la transizione

La proposta del segretario generale prevede 415 posti civili nazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2026, poi 370 tra gennaio e giugno, e 307 alla fine del giugno 2027. Queste cifre aggiungono gli ufficiali nazionali professionali e il personale del Servizio generale nazionale; le posizioni di assistenza temporanea sono coperte da una linea separata. I documenti indicano che alcuni posti proposti per l’abolizione erano già vacanti. La differenza tra due colonne nella tabella quindi non corrisponde a un certo numero di ridondanze.

La missione prevede di mantenere il personale per completare i compiti amministrativi e finanziari, compresi i contratti di chiusura e i pagamenti finali. La commissione per il bilancio ha riferito che sono stati previsti 11 corsi di formazione per aiutare il personale nazionale a prepararsi al futuro, in particolare nella ricerca o nella creazione di posti di lavoro. Non ci sono dati nel suo rapporto su quanti dipendenti avranno trovato un altro lavoro al momento della loro partenza.

Fornitori e villaggi non dipendono dalla stessa finestra

Il Comitato di Bilancio ha indicato che la Missione aveva interrotto il suo approvvigionamento discrezionale di attrezzature e forniture. I bisogni essenziali a breve termine rimangono per continuare le sue attività e accompagnare il ritiro. Ciò non significa che tutti gli ordini locali siano giunti alla fine: i servizi possono essere necessari per chiudere le installazioni anche se l’investimento ordinario sta diminuendo. La relazione non rompe tali impegni in base alla nazionalità dei fornitori o al luogo in cui li esercitano.

Gli aiuti ai comuni seguono un’altra logica. Il bilancio proposto ha fornito $350,000 per progetti di impatto rapido nel 2026–27, rispetto a $1 milione nel biennio precedente. Si tratta di una linea proposta, non l’importo ricevuto dai comuni o il valore di tutte le quote. Il 17 novembre l’UNIFIL ha segnalato un maggiore sostegno umanitario, tra cui assistenza medica, veterinaria e scolastica. Una missione può rafforzare gli aiuti su base ad hoc, riducendo i suoi acquisti: non sono né gli stessi beneficiari né le stesse spese.

Il costo per un comune non è incluso solo nell’elenco delle attrezzature. Nelle consultazioni condotte dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, i comuni del Sud hanno descritto le difficoltà nel pagare il loro personale, operando i loro veicoli e fornendo carburante per i sistemi idrici. A Saouaneh, le persone consultate hanno descritto difficoltà nel finanziamento del combustibile necessario per operare i pozzi. È una necessità di funzionamento, distinta da una riparazione o donazione. Al fine di misurare il periodo post-FINUL, i bilanci futuri dovranno fornire informazioni separate sui posti effettivamente occupati, gli ordini a carico dei fornitori locali e i bilanci per la sostenibilità dei servizi civili.

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