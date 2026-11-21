Dal 28 al 30 novembre, l’International Short Film Festival di Tiro è stato annunciato al Teatro Nazionale del Libano nell’ex cinema Rivoli. Gli organizzatori includono fiction, documentari, film d’animazione e opere studentesche, nonché workshop e scambi con registi di Tyre.

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Il Teatro Nazionale libanese di Tiro ospiterà l’International Short Film Festival dal 28 al 30 novembre. Nell’ex Rivoli Hall, il programma annunciato combina proiezioni, workshop, incontri con registi e film per studenti.

Questo breve festival cinematografico a Tyre, nel sud del Libano, è annunciato da sabato a lunedì. L’Associazione Tiro per le Arti e il Teatro Istanbouli annuncia una tredicesima edizione di romanzi, documentari e film d’animazione. Oltre alle sessioni, gli organizzatori prevedono scambi con direttori e workshop, nonché un luogo di lavoro per studenti. L’annuncio non fornisce una griglia dettagliata che consente a ogni film di essere assegnato un giorno o un programma.

Brevi film a Tiro: torna nel vecchio Rivoli

Il festival si svolge al Teatro Nazionale libanese nell’ex cinema Rivoli. Tiro ha restaurato la camera nel 2018 per ospitare proiezioni e altre discipline artistiche. La riapertura non ha semplicemente messo uno schermo in servizio: ha dato a Tyre un posto per presentare opere, accogliere le persone che li fanno e organizzare attività di formazione. La programmazione alla fine di novembre combina precisamente questi tre usi.

Gli archivi dell’associazione mostrano che il festival del Tiro ha già accompagnato il movimento di opere tra città diverse. Nel 2016, un’edizione è stata programmata a Tyre, Nabatiyah e Tripoli. Il calendario di questo autunno comprende anche diversi eventi separati: l’associazione ha organizzato una tappa nel Colosseo, Beirut, in ottobre, e poi un festival nell’Impero, Tripoli, all’inizio di novembre. Gli orari e la selezione dettagliata di un passaggio non si applicano automaticamente ad un altro.

Film e scambi studenteschi dopo le proiezioni

L’annuncio di Tyre fornisce un totale di 63 cortometraggi provenienti da 17 paesi. Lo stesso totale è stato annunciato da Tiro per Tripoli. In assenza di un elenco dettagliato specifico per le sessioni di pneumatici, questa figura descrive la programmazione annunciata, senza permettere di dire quali film verranno raccolti, aggiunti o proiettati ogni sera. Il formato dà tuttavia un’indicazione sull’appuntamento: le opere presentate non appartengono a un singolo genere, e le sessioni devono alternarsi a orari di lavoro o di discussione.

Il luogo annunciato per i film studenteschi è l’altro elemento specifico del programma. Il programma li menziona accanto ai film nella selezione, senza specificare il numero di opere selezionate o le istituzioni rappresentate. Tuttavia, non vi è alcuna prova che tutte le proiezioni sono seguite da un dibattito o che tutti i workshop sono accessibili senza registrazione.

Da notare: Festival internazionale del cortometraggio a Tiro, 28-30 novembre 2026, Nazionale libanese Teatro, ex cinema Rivoli, Tiro. Gli orari per riunioni, prenotazioni e condizioni di accesso non sono stati specificati nell’annuncio.

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