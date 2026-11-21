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Rockstar Games stima le vendite globali di GTA VI a $3.79 miliardi alla fine del 19 novembre, il giorno della sua pubblicazione. Lo studio annuncia separatamente 32,5 milioni di copie vendute prima del lancio. L’importo pubblicato misura le vendite al dettaglio stimate del gioco, non il fatturato che il suo genitore Take-Two registrerà nei suoi conti.

Take-Two ha inoltrato la dichiarazione di Rockstar al regolatore del mercato degli Stati Uniti il 20 novembre, come appendice a un modulo 8-K. La nota del comunicato specifica la data della stima, dal 19 novembre alla sera, e la sua portata globale. Non imposta un tempo UTC comune per tutti i paesi o un dettaglio per mercato. Al lancio, il gioco è stato rilasciato su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Una stima in dollari e un conteggio di copie

Rockstar presenta i 32,5 milioni di unità come vendite pre-release, tutte le piattaforme combinate. Questo non è né il numero di copie vendute il 19 novembre, né un numero di giocatori che hanno aperto il gioco quel giorno. I $3.79 miliardi e il numero di unità prima dell’uscita non si riferiscono alla stessa struttura temporale. Quindi dividerli non darebbe un prezzo medio affidabile.

Lo studio sostiene un lancio di intrattenimento record. Il documento presentato al regolatore non fornisce una serie comparabile per verificare questo reclamo per tutti i giochi, film e altri prodotti di intrattenimento. Inoltre non dettaglia le vendite tramite pubblicazione, piattaforma o canale alla fine del primo giorno.

Quali account Take-Two vedranno

Take-Two pubblica nei suoi risultati due cifre distinte: il suo fatturato contabile netto e il suo cucina netta, un indicatore di attività che copre le vendite digitali e le vendite ai distributori fisici, nonché altri ricavi, comprese le licenze. La stima fornita da Rockstar è una terza misura: riguarda le vendite al dettaglio di un unico titolo. Il formulario del 20 novembre non prevede alcuna riconciliazione tra queste misure, utile netto o margine per GTA VI.

L’ultimo trimestre pubblicato da Take-Two chiuso il 30 settembre, prima del rilascio del gioco. Consente di leggere il metodo del gruppo, di non misurare l’effetto del lancio sui suoi conti. Il comunicato stampa stabilisce una prima stima commerciale; non consente ancora di isolare ciò che GTA VI ha segnalato all’editore.

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