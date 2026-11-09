Zahrani: gli IDP ricostruiscono ogni giorno

Sulla costa Zahrani, in attesa del ritorno ha preso la forma di nuovi indirizzi, negozi riaperto e viaggi giornalieri per riorganizzarsi. Circa 10.000 persone sfollate internamente vivono in 18 località della regione meridionale, secondo le stime locali riportate all’inizio di novembre. Si sono avvicinati ai loro villaggi senza essere necessariamente in grado di tornare. Il viaggio non è più di trovare un tetto per alcuni giorni. Come continua, le famiglie cercano reddito, i comuni adattano i loro servizi e i legami ai luoghi di origine vengono ricostruiti da remoto. L’installazione rimane sperimentata come provvisoria, anche quando richiede decisioni che impegnano quotidianamente.

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Sulla costa Zahrani, in attesa del ritorno ha preso la forma di nuovi indirizzi, negozi riaperto e viaggi giornalieri per riorganizzarsi. Circa 10.000 persone sfollate internamente vivono in 18 località della regione meridionale, secondo le stime locali riportate all’inizio di novembre. Si sono avvicinati ai loro villaggi senza essere necessariamente in grado di tornare.

Il viaggio non è più di trovare un tetto per alcuni giorni. Come continua, le famiglie cercano reddito, i comuni adattano i loro servizi e i legami ai luoghi di origine vengono ricostruiti da remoto. L’installazione rimane sperimentata come provvisoria, anche quando richiede decisioni che impegnano quotidianamente.

La costa Zahrani attira famiglie sfollate

La vicinanza dell’autostrada costiera, delle relazioni familiari e degli affitti relativamente più bassi che nelle città e nelle loro periferie spiegano parte di questa concentrazione. Alcune famiglie si sono allontanate dalla loro prima destinazione a sud. Tuttavia, non ritornano a casa loro.

A Sarafand, ci sono circa 800 famiglie sfollate, o 3.600 persone, nel consiglio comunale. Questo conteggio locale non viene aggiunto meccanicamente alle circa 10.000 persone della regione: Sarafand appartiene proprio a questo insieme. I numeri descrivono una situazione riportata all’inizio di novembre, che potrebbe evolversi con nuovi movimenti.

Il sindaco Ali Haidar Khalifeh sottolinea il ruolo dei servizi, dei negozi e della situazione costiera nella reception. Il comune ha anche un’antica esperienza di ospitare famiglie da villaggi di confine. I collegamenti creati nelle guerre precedenti a volte facilitano la ricerca di alloggi, non abbastanza per risolvere le esigenze attuali.

L’onere dell’affitto e dell’occupazione nei comuni

L’arrivo di famiglie aggiuntive aumenta la domanda di alloggio. I funzionari locali descrivono difficoltà nel trovare appartamenti disponibili e cercare di contenere affitti. Il comune di Sarafand ha anche chiesto di tenere conto delle persone sfollate nell’accesso alle opportunità di lavoro.

A livello dell’Unione dei Comuni costieri di Zahrani, il suo presidente Ali Matar si riferisce alla cooperazione con associazioni umanitarie e organizzazioni. Gli interventi riguardano l’assistenza ai centri di alloggio, gli approcci ai comuni e la ricerca di soluzioni quando la ricezione è prolungata.

Circa 800 persone rimangono in tre centri di alloggio nella zona, secondo la stessa situazione. Questo numero corrisponde ad una particolare forma di ricezione, non tutti spostati. Una grande percentuale di famiglie vivono in alloggi in affitto o sono alloggiati da parenti. Aggiungendo queste cifre senza sapere che la sovrapposizione distorce la valutazione delle esigenze.

Riaprire un business senza sgomberare il villaggio perduto

A Sarafand, Mohammad al-Sayed e suo figlio hanno scelto di riprendere l’attività dopo la perdita della loro casa e fonte di reddito. Hanno aperto un negozio di scarpe sull’asse tra Sarafand e Aaqbiyah. Il segno prende il nome del loro business di Bint Jbeil, a cui hanno aggiunto quello della città.

Il gesto consente di identificare il know-how e l’attività precedente. Mantiene anche un riferimento al luogo lasciato. A Erzai, un segno di falafels porta il nome di Aitah al-Sha`b. In questi esempi, la ripresa economica è accompagnata da un modo per mantenere il villaggio visibile nella zona di accoglienza.

Queste aperture non dimostrano che le perdite sono compensate. Un nuovo negozio deve trovare i suoi clienti e coprire le sue spese in una situazione ancora instabile. Piuttosto, mostrano tentativi di uscire dalla dipendenza dell’aiuto da solo, senza alcuna certezza circa la durata del viaggio.

Nove abitazioni e una biblioteca distrutta

Il viaggio di Tarek Mezrani rivela un’altra dimensione di questo esilio interiore. Originariamente da Houla, ha detto di aver cambiato casa nove volte in tre anni, tra diverse città e villaggi. Il suo insediamento a Zrariyé lo portò in un luogo dove aveva insegnato, ma questa volta come una persona sfollata.

Egli descrive la distruzione della sua biblioteca di 5.000 libri e il patrimonio che aveva raccolto intorno alla storia rurale di Houla. Le fotografie e i documenti conservati nei suoi archivi rimangono tra le tracce di questo lavoro. La perdita riguarda così tanto uno spazio vitale come un insieme di punti di riferimento culturali e personali.

La familiarità di Zrariyé e le relazioni che trova lì rendono questa fase diversa da quella precedente. Non finiscono aspettando il ritorno. Sulla costa Zahrani, le iniziative di famiglie e comuni organizzano una possibile vita lontano dai villaggi di origine, senza trasformare la loro assenza in una scelta finale.

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