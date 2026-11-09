AUB e Anghami sfidano gli studenti

L’American University di Beirut e Anghami organizzano una sfida studentesca dedicata all’impegno della generazione Z nella regione. I partecipanti devono difendere una proposta di business fattibile e poi spiegare come misurare i suoi risultati. Cinque squadre sono previste nella finale del 13 novembre 2026. La collaborazione indipendente con la piattaforma è annunciata per i vincitori, mentre altri premi includono supporto professionale e visita aziendale. Il programma collega quindi l’apprendimento strategico e testa un’idea di fronte ai professionisti.

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AUB e Anghami offrono agli studenti di trasformare un vero problema di business in un esercizio di strategia. A Suliman S. Olayan Business School, la sfida è quella di coinvolgere e mantenere la generazione Z in Medio Oriente e Nord Africa. La finale fu annunciata il 13 novembre 2026 nel campus dell’American University di Beirut.

I team devono progettare una proposta per la piattaforma musicale. Il problema va oltre la presentazione di un’idea attraente: è necessario spiegare a quale pubblico si rivolge, come funzionerebbe, e quali risultati renderebbe possibile giudicare il suo interesse.

AUB e Anghami: cinque squadre per la finale

Il programma è stato lanciato il 16 ottobre. A seguito della presentazione delle proposte in forma di poster, prevista per il 30 ottobre, Anghami deve selezionare cinque squadre per la presentazione finale. Il 13 novembre corrisponde al Demo Day, non alla data di selezione finalista annunciata.

La valutazione combina coerenza strategica, conoscenza dei consumatori nella regione, fattibilità e capacità di misurare l’impatto della proposta. La qualità della presentazione conta anche. Questa combinazione richiede avvicinare la creatività al ragionamento economico.

Un’esperienza di lavoro alla chiave

La squadra vincente, che può riunire fino a cinque persone, sarà offerta una collaborazione indipendente con Anghami per sviluppare il suo concetto. Il secondo riceverà supporto e feedback diretti da professionisti. Una visita della società è prevista per il terzo. Anghami Plus è anche tra i vantaggi annunciati per i partecipanti.

La formula mette così gli studenti di fronte a un destinatario professionista: il loro progetto deve essere in grado di essere discusso da una società, al di là del suo valore accademico da solo. Il prossimo passo sarà la presentazione delle cinque proposte selezionate, e poi la scelta di una che la piattaforma desidera approfondire.

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