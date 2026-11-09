In Tefahta, la scienza continua lontano da Nabatiyah

A Tefahta, l’Università libanese ha cambiato il suo indirizzo per mantenere i suoi corsi nel sud. Branch V della Facoltà di Scienze temporaneamente lasciato il distretto universitario di Nabatiyah. Occupa un edificio che il comune originariamente destinato ad un liceo pubblico. L’anno accademico 2026-2027 ha cominciato lì in faccia, come confermato dall’istituzione nei suoi annunci ufficiali. Questa mossa dovrebbe consentire studi di continuare nonostante i rischi per il sito di origine. Non significa chiusura del ramo o trasferimento permanente. La questione del ritorno a Nabatiyah rimane distinta dall’organizzazione degli insegnamenti nei locali sostitutivi.

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A Tefahta, l’Università libanese ha cambiato il suo indirizzo per mantenere i suoi corsi nel sud. Branch V della Facoltà di Scienze temporaneamente lasciato il distretto universitario di Nabatiyah. Occupa un edificio che il comune originariamente destinato ad un liceo pubblico. L’anno accademico 2026-2027 ha cominciato lì in faccia, come confermato dall’istituzione nei suoi annunci ufficiali.

Questa mossa dovrebbe consentire studi di continuare nonostante i rischi per il sito di origine. Non significa chiusura del ramo o trasferimento permanente. La questione del ritorno a Nabatiyah rimane distinta dall’organizzazione degli insegnamenti nei locali sostitutivi.

A Tefahta, un edificio di scienze municipali

Il capo del ramo, Wassim Abdallah, ha spiegato che la decisione doveva essere presa prima dell’inizio dell’anno accademico. In attesa di un miglioramento delle condizioni di sicurezza avrebbe lasciato gli studenti incerti quando hanno ripreso i loro studi. La scelta di un sito provvisorio soddisfa quindi un requisito di continuità.

Secondo il suo conto, il comune ha reso l’edificio disponibile alla facoltà gratuitamente. Il Consiglio del Sud ha fornito riabilitazione e attrezzature. Questi due interventi hanno permesso di accogliere un istituto accademico nei locali per un altro uso educativo.

L’edificio offre una soluzione concreta ad una difficoltà immediata. Tuttavia, la sua disposizione non in sé indica la durata del tempo che la facoltà occuperà. Nessun programma per tornare al distretto universitario di Nabatiyah è annunciato negli articoli disponibili.

900 voci amministrative annunciate

Il direttore riferisce 900 studenti registrati amministrativamente. Questo numero fornisce informazioni sui record registrati con il ramo. Non costituisce un conteggio della presenza quotidiana nelle stanze, né un bilancio di studenti che hanno completato il loro anno.

Un annuncio ufficiale dell’Università libanese aveva stabilito l’apertura delle registrazioni in loco il 22 settembre 2026 nel nuovo edificio Tefahta. Gli studenti sono stati invitati a completare il loro processo online e poi presentare i materiali necessari alla facoltà. L’istituzione ha poi confermato l’inizio delle lezioni faccia a faccia.

La distinzione tra iscrizione e partecipazione è importante in una facoltà inappropriata. L’organizzazione amministrativa può essere assicurata mentre i viaggi degli studenti rimangono soggetti a vincoli di traffico e di sicurezza. Tuttavia, non sono previsti tassi di assenza: sarebbe ingiustificato dedurre un calo di gruppo.

Itinerari e monumenti da ricostruire

Roua Qanso, studente di un maestro in biologia, descrive i cambiamenti imposti dalla mossa. Il suo viaggio alla facoltà deve ora passare attraverso Doueyr, Charqiyah e Kauthariyet al-Sayyad prima di raggiungere Tefahta. Rievoca un posto più piccolo di quello di Nabatiyah, ma che considera più sicuro.

Il suo apprezzamento combina due realtà della vita degli studenti: l’attaccamento alle vecchie stanze e al loro ambiente, e il sollievo di essere in grado di studiare in condizioni sentite meno minacciose. Questa testimonianza non misura la sicurezza di tutti i movimenti. Mostra ciò che il cambiamento del campus rappresenta alla scala di un viaggio individuale.

Per la formazione scientifica, la continuità non è limitata ad aprire una classe. Il lavoro pratico e l’accesso alle attrezzature fanno parte del curriculum. Le informazioni pubbliche confermano il layout del sito, senza dettagliare la capacità di ogni laboratorio o di tutte le attrezzature trasferite. Pertanto non consentono alcuna interruzione del lavoro pratico o completa equivalenza degli impianti.

Mantenere il presentiel in Tefahta è l’elemento acquisito. La continuazione dipenderà dalle condizioni operative del sito e dall’evoluzione della sicurezza a Nabatiyah. Per gli studenti, la priorità immediata rimane di essere in grado di completare la loro formazione senza uno spostamento di edificio diventando una rottura.

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