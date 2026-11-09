9 novembre Rassegna stampa: Lo stato di emergenza

Sulla prima pagina: il Sud, le armi e i mezzi dello Stato
Il mantenimento di una presenza internazionale nel sud e l’autorità di giustizia occupano un posto centrale nella stampa del 9 novembre 2026. Dietro queste due questioni è la stessa domanda: che significa che lo Stato può proteggere il territorio e far rispettare le sue decisioni? I giornali non danno la stessa risposta, ma tutti descrivono un governo di fronte a scadenze concrete.
Asharq Al-Awsat, nella sua edizione del 9 novembre 2026, dedica la sua pagina libanese alla preparazione del post-FINUL. Il quotidiano riprese un comunicato della forza internazionale che annunciava la fine del suo mandato il 31 dicembre 2026, prima di un pareggio e un ritiro. Le fonti diplomatiche cita descrivono una partenza graduale, diffusa in diversi mesi. Essi non presentano quindi il termine di dicembre come l’evacuazione immediata di tutte le posizioni.
I dettagli del giornale soprattutto le funzioni Libano potrebbero perdere senza la sostituzione. UNIFIL mantiene una presenza sul campo, documenta le violazioni e facilita i contatti tra le parti. Accompagna anche i residenti che viaggiano tra alcune località e il resto del paese. Rmeich, Débel e Ain Ebel illustrano questo numero: secondo la vita quotidiana, i loro abitanti godono attualmente di escort internazionali, e poi accompagnano l’esercito in parte del viaggio.
Asharq Al-Awsat riferisce che un corridoio proposto dal Libano, tra cui Tibnin e Beit Yahoun, è stato presumibilmente rifiutato da Israele. Queste informazioni si basano su fonti diplomatiche. Il quotidiano non riporta alcuna sostituzione già adottata. Ha fatto riferimento ai passi del presidente Joseph Aoun a favore di una presenza internazionale e ai promemoria di Nabih Berri sul campo di applicazione della risoluzione 1701.
Sul fronte interno, Al Liwaa del 9 novembre 2026 pone il monopolio delle braccia al cuore della sua prima pagina. Il suo editoriale difende l’azione del governo e della giustizia dopo l’intercettazione di un camion esplosivo a Dahr al-Baidar. Essa presenta l’impunità come un pericolo per lo Stato, piuttosto che l’accusa come causa inevitabile del confronto civile. Questa posizione rientra chiaramente nella sua linea editoriale.
Al Akhbar del 9 novembre 2026 presenta una lettura diversa nelle sue pagine di opinione. Un forum ritiene che le garanzie devono accompagnare scelte sulle armi e i concorsi la scommessa piazzata negli Stati Uniti. La divergenza non riguarda solo il calendario del disarmo. Esso riguarda le garanzie considerate necessarie e la capacità dei partner esterni di fornirle.
La procedura esplosiva si concentra su queste tensioni. Asharq Al-Awsat riferisce l’interrogatorio dei due detenuti e l’accusa di altre undici persone per impostazione predefinita. Il Patriarca Béchara Rai ha chiesto che l’indagine proceda senza recupero politico. Hizbullah, dalla voce di Hussein Hajj Hassan, al contrario, denuncia le interferenze straniere dopo il comunicato delle ambasciate degli Stati Uniti, britannico, australiano, canadese e giapponese. Questo testo riguarda Dahr al-Baidar, non l’indagine sull’esplosione del porto di Beirut.
Economia: Qatar offerta non paga ancora il conto
La negoziazione con il Qatar sull’elettricità è un problema comune per diversi giornali il 9 novembre 2026. Asharq Al-Awsat si avvicina attraverso discussioni governative. Al Akhbar è interessato alla durata del contratto, alle garanzie e alla tariffa. Questi approcci convergono su un punto: le modalità rimangono da definire.
Secondo Asharq Al-Awsat del 9 novembre 2026, la riunione del governo sull’elettricità è stata rinviata in attesa del ritorno del ministro dell’energia Joe Saddi dal Qatar. Una delegazione del Qatar è prevista all’inizio della settimana per continuare gli scambi tecnici e finanziari. Il quotidiano evoca un possibile accordo di intenti, senza annunciare un contratto firmato finale.
Il progetto presentato da Nawaf Salam prevede il partner per finanziare, implementare e gestire le infrastrutture. L’assenza di investimenti iniziali da parte del Tesoro è uno dei suoi argomenti. Ma da solo non permette di conoscere il costo dell’elettricità per gli utenti. Il rimborso dell’investimento, del carburante, del funzionamento e della manutenzione deve trovare il loro posto nel montaggio.
Al Akhbar del 9 novembre 2026 sottolinea questa distinzione. Il giornale evoca un modello di costruzione, funzionamento e trasferimento, con una durata fino a 20 anni. Si riferisce a un miliardo di dollari di garanzia rivendicazione e lavoro sulla struttura tariffaria. Questi elementi sono presentati come quelli di negoziazione. Nessun prezzo finale per chilowattora è dato come adottato.
La prospettiva di utilizzare il gas alimenta la speranza di una produzione più economica di olio diesel o combustibile. Al Akhbar avverte, tuttavia, che il costo della produzione non è confuso con la tariffa completa. La sua attesa di un aumento deve rimanere attribuita al giornale; non costituisce l’annuncio di una decisione governativa.
Lo stesso quotidiano confronta le esigenze delle attrezzature e i conti pubblici. L’investimento nella prima metà del 2026 ammontava a 73 milioni di dollari, pari al 7,9% delle spese, rispetto ad un surplus di 1,21 miliardi di dollari. Insiste sul luogo di manutenzione in spese classificate come investimento. Questa distinzione è importante per misurare ciò che esiste e ciò che effettivamente aumenta la capacità del paese.
Nida Al Watan del 9 novembre 2026 muove lo sguardo verso l’agricoltura. In un’intervista al ministro Nizar Hani, il giornale cita circa 56.000 ettari colpiti, o il 22,5 per cento della terra agricola del paese. Si dice che circa 52.000 ettari siano nel sud e nel Nabatiyah. Il programma di sostegno descritto è destinato a 25.000 agricoltori, ma coprirebbe ancora solo 15.000 beneficiari. Dei 12 milioni di dollari richiesti, 7,5 milioni sarebbero aumentati. La caduta di cinque milioni lascia diecimila agricoltori in attesa di copertura.
Diplomazia: La vicenda di Detroit divide le letture
Il caso del console Ibrahim Charara a Detroit appare in stampa il 9 novembre 2026 attraverso due registri: una misura diplomatica e una battaglia sulle sue motivazioni. La distinzione tra atti segnalati, giustificazioni degli Stati Uniti e accuse politiche rimane indispensabile.
Al Liwaa del 9 novembre 2026 riferisce che il diplomatico è stato dichiarato persona non grata a seguito delle pubblicazioni dei social media attribuitegli. Il quotidiano riporta inoltre che il Ministero libanese ha cancellato il suo passaporto diplomatico. Allo stesso tempo, ha relè la versione di un relativo dicendo che il suo account era stato hackerato diversi anni prima e che non c’era più accesso ad esso. La difesa dell’interessato non costituisce una verifica tecnica del conto, né l’assegnazione di pubblicazioni lo esonera dall’istituzione della sua origine.
Al Akhbar del 9 novembre 2026 propone una lettura molto politica del caso. Lo collega alle relazioni di potere in Michigan e coinvolge diversi attori diplomatici o economici. Il giornale descrive un periodo di 48 ore compreso il fine settimana e le relazioni, sulla base di fonti diplomatiche, una mancanza di spiegazione dettagliata al momento della notifica. Queste spese non sono stabilite in modo indipendente nel kit stampa.
Il quotidiano afferma inoltre che i democratici stanno pianificando un’udienza con Michel Issa. Questa è una possibilità menzionata, non una convocazione annunciata. Questa differenza è importante in un caso in cui le prospettive di reazione assumono quasi quanto le misure già riportate.
A livello regionale, Asharq Al-Awsat, del 9 novembre 2026, descrive il programma della riunione dei ministri degli esteri del G7 a Parigi del 9 e 10 novembre. Un incontro sul Medio Oriente dovrebbe accogliere i ministri sauditi ed egiziani. La guerra con l’Iran, la sicurezza marittima e l’approvvigionamento energetico devono svolgere un ruolo importante. Libano, Siria e Palestina sono tra le questioni che possono essere affrontate, senza alcun particolare risultato essere dato per scontato prima degli scambi.
Giustizia: La denuncia di Ali Cherri entra nell’indagine
Al Akhbar del 9 novembre 2026 dedica la sua ultima pagina a procedimenti legali in Francia dopo la morte dei genitori dell’artista Ali Cherri a Noueiri. Il giornale descrive l’avvio di un’indagine a seguito di una denuncia presentata il 1o aprile 2026 riguardante un presunto crimine di guerra e un attacco alla proprietà civile.
La fase del procedimento è quella delle indagini. Sono stati menzionati due giudici, nonché la possibilità di ricerche in Libano e richieste di assistenza reciproca. Il giorno non riporta alcun mandato di prova o di arresto rilasciato. Le future conseguenze giudiziarie dipenderanno dalle prove, dalle qualifiche e dalle responsabilità che possono essere stabilite.
Ali Cherri chiede che l’indagine vada oltre la designazione generale di uno Stato. Nell’intervista pubblicata da Al Akhbar, insiste sull’identificazione di coloro che hanno preso le decisioni. Questa richiesta riflette la ricerca di una responsabilità individuale; Non annuncia che questi autori sono già identificati dai tribunali.
Il giornale mette in evidenza il lavoro guidato dalla famiglia, avvocato Clémence Bectarte, Forensic Architecture e Amnesty per raccogliere elementi. Questi includono scioperi, traiettorie e vittime. L’artista indica che non ha contatti con le autorità libanesi e desidera la loro cooperazione. L’auto-aiuto appare così come una questione concreta per la continuazione del caso, non come una formalità già compiuta.
Il testo evidenzia il divario tra il tempo del lutto e quello della giustizia. La nazionalità francese permette di presentare il procedimento dinanzi alle autorità francesi, ma non ne pregiudica l’esito. Le categorie di crimini di guerra rimangono quelle coperte dalla denuncia e esaminate nell’indagine, non quelle di un giudizio finale.
Società: salute, scuola e sicurezza quotidiana
Al Liwaa del 9 novembre 2026 fornisce diverse informazioni di servizio pubblico che completano i dibattiti politici. Il giornale ha annunciato una campagna di dosaggio PSA gratuita per uomini dai 50 ai 70 anni negli ospedali pubblici fino al 15 febbraio. Il Ministro della Salute Rakan Nassereddine presenta questo dispositivo come parte della proiezione. L’annuncio non è una raccomandazione medica individuale: le modalità e l’adeguatezza di un esame sono una questione di dialogo con i professionisti della salute.
L’insegnamento pomeridiano fornisce un altro dossier concreto. Al Liwaa riferisce una richiesta di sit-in martedì e chiede la ripresa dei prezzi, su uno sfondo di blocco finanziario legato a Unicef. Gli insegnanti del contratto chiedono un intervento per risolvere la crisi. La questione va oltre il pagamento delle retribuzioni: colpisce la continuità dell’istruzione. Il giornale non riporta ancora un accordo del conflitto.
La sicurezza a Beirut contrasta, nelle stesse pagine, i sentimenti di alcuni abitanti e la risposta istituzionale. Al Liwaa riprende i dati presentati dalle Forze di Sicurezza Interna per contestare i conti più allarmanti: ottantatre arresti durante il periodo di segnalazione, di cui quarantasette relativi al furto e ventitré relativi ai narcotici. Questi dati misurano l’attività della polizia, non direttamente il numero totale di reati. Non sono quindi sufficienti a concludere da soli che il crimine è aumentato o diminuito nel complesso.
Una colonna quotidiana collega la sfiducia delle istituzioni alla circolazione delle voci. Esso chiede la cooperazione tra cittadini, forze di giustizia e di sicurezza, rifiutandosi di assimilare la povertà e la criminalità. La sua lettura sociale rimane separata dalle statistiche amministrative.
Infine, l’alloggio appare attraverso il lancio annunciato del finanziamento prefabbricato dell’alloggio da parte della Housing Bank. Al Liwaa afferma che il prodotto deve iniziare il 9 novembre, ma le sue condizioni saranno specificate in seguito. In questa fase, le informazioni non determinano il tasso, la durata, il soffitto o il contributo personale. Questi parametri rimangono necessari per misurare il valore reale dello schema per le famiglie.
Cultura: luoghi aperti, un ricordo da ricostruire
La stampa del 9 novembre 2026 offre un soggetto culturale libanese che non è limitato alle commemorazioni. Nida Al Watan annuncia una nuova edizione di Beirut Chants, dal 1 al 23 dicembre, con 23 concerti gratuiti su prenotazione. Lo stesso giornale racconta di un luogo artistico aperto a Bayssour da Ribal Molaeb. Programmazione, accesso alle opere e presenza culturale al di fuori della capitale sono tutti soggetti a loro diritto.
Per la sua diciannovesima edizione, Beirut Chants accoglie Abdel Rahman El Bacha e suo figlio Camille all’inaugurazione. Nida Al Watan cita chiese, università e centri culturali a Beirut, nonché un repertorio che unisce musica classica, canzoni sacre, canto jazz e arabo. Le prenotazioni sono annunciate su Ihjoz. A Bayssour, il luogo inaugurato il 7 novembre con la galleria Saleh Barakat riunisce su quattro livelli esposizione, musica e creazione. Ribal Molaeb intende sviluppare un’offerta artistica al di fuori di Beirut.
Asharq Al-Awsat del 9 novembre 2026 torna al viaggio di Chouchou attraverso il libro di Fares Yawakim, pubblicato da Dar al-Furat. La recensione si basa sulla testimonianza di un autore che lo ha accompagnato e ha scritto per lui per dieci anni. Ripercorre l’apertura del Teatro Nazionale l’11 novembre 1965, in una stanza di 450 posti, e l’installazione di un incontro regolare con un pubblico popolare.
Il repertorio mista adattamenti e commedie in lingua parlata. Gli spettacoli si sono seguiti durante l’anno, con tour durante l’estate. L’articolo descrive un artista che può giocare con la sua voce, il corpo e la reazione immediata della stanza. Ricorda anche i suoi film, spettacoli per bambini e la sua presenza in festival.
Questo successo pubblico non ha eliminato la fragilità economica. Il libro parla di prestiti, interessi e l’accumulo di debiti. La guerra interruppe le prospettive di finanziamento e l’attività del teatro. Il ritratto collega così la memoria di un artista alle condizioni materiali di un’istituzione culturale. Chouchou morì il 2 novembre 1975, a 36 anni. Il riferimento del giornale a mezzo secolo deve essere inteso come evocazione di questa memoria, non come il calcolo esatto di un anniversario nel 2026.
Al Akhbar del 9 novembre 2026 ha aperto un altro dibattito con la sua critica del documentario dedicato a Edward Said. Il quotidiano è interessato all’occupazione degli archivi familiari e al luogo dato alla voce del pensatore. Ha anche domande su come il film lo presenta al pubblico occidentale. Questa lettura critica non deve essere confusa con l’annuncio di una proiezione locale: in questo articolo non sono previsti appuntamenti libanesi specifici.
Sport: Safa avanza, l’olimpismo rimane sotto pressione
Al Akhbar del 9 novembre 2026 evidenzia l’inizio della stagione Safa. Il club ha segnato cinque vittorie in cinque partite e quindici punti dopo aver vinto 4-0 contro Tripoli. Il giornale evidenzia la combinazione di un attacco produttivo, tredici gol, e una difesa che ha concesso solo due.
La classifica, tuttavia, richiede una lettura attenta del calendario. Safa ha due punti davanti a Jouaya, che ha giocato sei partite. Nejmeh ha otto punti in quattro partite, mentre Ansar ha sette in tre. Differenze nella classifica quindi non indicano tutti i possibili rapporti di potenza una volta che i calendari sono bilanciati.
Il giorno descritto da Al Akhbar include anche la vittoria di Ansar 4–3 contro Tadamon Tyre e Nejmeh 2–0 contro Ahed. Al Liwaa del 9 novembre 2026 conferma gli obiettivi di Tomiwa e Ali al-Fadl per Nejmeh. Il bilancio di Safa dà forti informazioni sportive senza sgomberare le differenze nelle partite giocate tra i suoi inseguitori.
L’altra questione importante riguarda la governance olimpica. Al Akhbar del 9 novembre 2026 riporta una lettera del Comitato Olimpico Internazionale e del Consiglio Olimpico asiatico al Ministro Nora Bayrakdarian. Una risposta è prevista prima del 15 novembre nel conflitto di riconoscimento tra la leadership concorrente del comitato libanese.
Il giornale si riferisce al rischio di misure protettive sotto la Carta olimpica. Non riporta una sospensione già pronunciata. Questa precisazione cambia la lettura del termine: lo sport libanese ha ancora un dossier da risolvere, e le conseguenze dipenderanno dalle risposte istituzionali. Gli atleti possono sperimentare gli effetti di un conflitto che non controllano.
Nida Al Watan del 9 novembre 2026 porta finalmente un risultato collettivo positivo con il titolo regionale di rugbywomen libanese. Il quotidiano li premia sei vittorie, 155 punti entrati e diciassette incassati. Questa performance contrasta con l’incertezza istituzionale descritta nelle stesse edizioni.
La selezione ha vinto il West Asian and Central Championship ad Aqaba, con una vittoria finale 22-0 contro la Giordania. In un altro sport, Nida Al Watan riporta la vittoria del Mahmoud Ghandour libanese di KO nel primo turno a Bangkok, durante un incontro di Muay-Thai RWS. Il trentenne, di classe 61 chilogrammi, è annunciato per un appuntamento a Beirut il 28 novembre.
Internazionale: negoziare sotto minaccia senza confutare annunci
La formazione del prossimo governo israeliano e gli scambi tra Washington e Teheran occupano un posto di primo piano nelle edizioni del 9 novembre 2026. In entrambi i file, i giornali descrivono negoziati, minacce e scenari. Non vedono ancora un accordo finale.
Asharq Al-Awsat del 9 novembre 2026 riferisce che Isaac Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot la missione di formare un governo. Le raccomandazioni ricevute non costituiscono una coalizione già riunita. Il giornale distingueva i 48 posti nel suo campo dal supporto per la sua designazione. Il ruolo dei partiti arabi, le discussioni con i gruppi religiosi e le richieste di Avigdor Lieberman rendono l’equazione incerta.
Al Akhbar del 9 novembre 2026 esamina diversi scenari: governo di minoranza, accordo con i partiti di haredim, unità con Likud o ritorno alle elezioni. La sua analisi dei mezzi di formazione di Netanyahu include l’ipotesi di escalation militare. Non dimostra che tale decisione è stata presa. La distinzione tra possibilità politica e preparazione stabilita deve rimanere visibile.
Su Iran, Asharq Al-Awsat riferisce che Donald Trump considera una ripresa degli scioperi molto improbabile se i negoziati progrediscono, pur mantenendo l’opzione militare. Abbas Araghchi, da parte sua, formula una proposta che include la cessazione della guerra su tutti i fronti. Le condizioni iraniana e americana non sono presentate come riconciliate.
Il quotidiano prende diverse precauzioni sugli incidenti di Ormuz. Scrive che non ha verificato in modo indipendente l’annuncio iraniano di quattro petroliere colpite. Gli avvisi marittimi britannici descrivono gli incidenti, ma non consentono loro di collegarli a tutte le navi menzionate da Teheran. Allo stesso modo, l’annuncio di un sollevamento di duemila chilometri del soffitto per i missili iraniani non stabilisce la messa in servizio di un nuovo sistema o il successo di un test a più lungo raggio.
Queste riserve costituiscono informazioni in se stesse: in un contesto di pressione militare, una dichiarazione di capacità o un bilancio richiesto non sostituisce la loro dimostrazione. La mediazione continua mentre le parti mantengono le loro minacce.
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