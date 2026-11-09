iOS 27.2: notizie, consigli e istruzioni

iOS 27.2 porta Siri AI in francese, ma il suo accesso dipende dal modello e dal paese. Questa guida spiega come controllare l’aggiornamento, regolare Liquid Glass, organizzare schede Safari e monitorare una pagina web. Essa distingue ciò che è effettivamente disponibile da ciò che è limitato a determinate lingue. Due trucchi provati completano il corso: la programmazione di un iMessage e la sostituzione di un’abbreviazione con una frase. Ogni manipolazione specifica i menu da trovare e i limiti da sapere.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

iOS 27.2, disponibile dal 26 ottobre 2026, estende Siri AI al francese e arricchisce gli usi dell’iPhone. Ma non tutte le nuove funzionalità funzionano su tutti i dispositivi, o in tutti i paesi. Ecco le impostazioni da sapere, i gesti per trovarli e alcuni consigli più vecchi che rimangono particolarmente utili.

Un iPhone aggiornato non dà automaticamente accesso a tutte le funzionalità presentate da Apple. Il 9 novembre, iOS 27.2 è la versione più recente stabile indicata dal produttore. La famiglia iOS 27 supporta iPhone 11 e seq., così come la seconda generazione e successiva iPhone SE. Tuttavia, l’intelligenza artificiale richiede materiale più recente.

Questa differenza include iPhone 15 e 15 Plus: possono ricevere iOS 27, ma non sono tra i modelli compatibili Apple Intelligence. L’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono supportati, come sono i modelli compatibili delle generazioni successive. Prima di cercare un comando assente, controlla il modello, la versione installata e la disponibilità della funzione nella tua zona.

iOS 27.2: Controllare la versione prima di iniziare

Il primo controllo richiede pochi secondi. ApertoImpostazioni, quindi Aggiornamento Generale e Software. Lo schermo indica la versione installata e offre un aggiornamento quando è disponibile per il dispositivo.

Prima dell’installazione, eseguire un backup con iCloud o un computer. Quindi collegare l’iPhone e collegarlo a Wi-Fi. Selezionare « Scarica e installa » se appare questa opzione, quindi seguire le indicazioni. Questa precauzione conta più di un’installazione precipitata tra due movimenti.

Nella stessa schermata, « Aggiornamenti automatici » consente di gestire il download e l’installazione. L’installazione notturna richiede un dispositivo collegato e Wi-Fi. Un aggiornamento dell’app non sostituisce gli aggiornamenti alle applicazioni, che rimangono gestiti separatamente.

Rendere più leggibile il vetro liquido

La trasparenza dell’interfaccia non è adatta a tutti gli occhi. iOS 27 aggiunge un cursore per regolare l’aspetto di Liquid Glass. Rende possibile favorire un’ombra più marcata, piuttosto che mantenere l’effetto più trasparente.

ApertoImpostazioni impostazionialloraAspetto. ScegliVetro liquido. Spostare il cursore a destra per rafforzare l’ombra, o a sinistra per aumentare la trasparenza.

Attenzione: le opzioni di Accessibilità « Ridurre la trasparenza » e » Aumentare il contrasto » possono impedire modifiche a questa impostazione. Se li usi per leggere meglio, tieni quello che ti si addice prima. La loro disattivazione è utilizzata per accedere al cursore, non per migliorare necessariamente il comfort.

In Aspetto, « dimensione del testo » e « testo in grassetto » offrono due regolazioni aggiuntive. Per limitare gli effetti del movimento, passare invece attraversoImpostazioni, Accessibilità, Movimenti, quindi « Ridurre animazioni ». Quest’ultima impostazione incontra un’altra necessità: calmare le transizioni, senza espandere i personaggi.

Siri in francese: controlla il paese

La novità linguistica di iOS 27.2 è l’arrivo di Siri AI in francese, così come in coreano, spagnolo, giapponese e portoghese. Apple distingue questo nuovo assistente Siri da altre funzionalità di Apple Intelligence. Siri AI utilizza un contesto personale, contenuti visualizzati e azioni nelle applicazioni.

La restrizione geografica è importante: Apple afferma che Siri AI non è disponibile nell’Unione Europea o nella Cina continentale. Un giocatore situato in Francia non dovrebbe quindi aspettarsi di ottenere questa funzione semplicemente installando iOS 27.2. Questa limitazione non significa che tutte le altre funzioni di Apple Intelligence non sono disponibili.

Per controllare la configurazione, apriImpostazioni, poi Siri. Se la procedura guidata è disattivata, scegliere « Activate Siri » e seguire le opzioni visualizzate. In alcune versioni, il menu porta ancora il nome « Apple Intelligence and Siri ». L’attivazione Siri da sola non garantisce l’accesso a Siri AI.

Per l’uso di lingua francese in Libano, controllare i parametri di lingua del dispositivo e Siri, così come le opzioni effettivamente proposte. L’arabo non è incluso nell’elenco delle lingue annunciate per Siri AI con questa versione. Apple fornisce anche limiti giornalieri per determinate funzioni utilizzando i suoi modelli di server.

Safari: Imposta le schede invece di accumularle

Una ricerca di viaggio o di alloggio lascia facilmente dozzine di pagine aperte. Su un iPhone compatibile Apple Intelligence, Safari può organizzare schede per soggetto. Questa funzione appartiene alle nuove caratteristiche del 27; non richiede di inserire ogni pagina a mano.

ApertoSafarie visualizzare ilSchede. Toccare il pulsanteOrganizzare, o pulsanteAltroa seconda della presentazione. SelezionaOrganizzare schede.

L’interesse è concreto: trovare insieme le pagine relative alla stessa ricerca. Tuttavia, controllare la classifica proposta. Le pagine vicine dal loro vocabolario possono riguardare progetti diversi. Se il comando non viene visualizzato, avviare controllando la compatibilità Apple Intelligence e la disponibilità della lingua, piuttosto che ripristinare Safari.

Avere Safari monitorare una pagina web

Altre funzioni del server 27: Safari può controllare le modifiche in una pagina, come ad esempio un prezzo o il ritorno di un prodotto. Apple lo presenta sotto la voce « Alert me »; la sua guida francese descrive anche un « M.

Aprire la pagina in questioneSafari. Toccalomenu pagina, poi il comando di avviso. Descrivi esattamente il cambiamento da cercare. UsoModificaper regolare la frequenza di controllo, quindi convalidare con il segno di spunta.

Questa funzione richiede Apple Intelligence. Controlla periodicamente la pagina: non costituisce una garanzia di avviso istantaneo. Per un biglietto o un prodotto altamente richiesto, verificare la disponibilità e il prezzo finale sul sito di nuovo prima di qualsiasi prenotazione o acquisto.

Messaggi: Non confondere i suggerimenti con la disponibilità in francese

Con iOS 27.2, i messaggi possono offrire azioni relative alla conversazione, in particolare in Note e Rimembranti. L’idea è di evitare di copiare informazioni in un’altra applicazione. Tuttavia, Apple presenta Suggerimenti disponibili in inglese. La presenza di Siri AI in francese quindi non rende automaticamente questa altra novità francofono.

Se un’azione appare sotto un messaggio, esamina il suo contenuto prima di accettarlo. Un appuntamento richiede sempre una data e l’ora corrette. L’assenza di un pulsante in una conversazione francese non prova un problema del vostro iPhone.

Due piccoli trucchi che non datano da iOS 27

Organizza un messaggio.La funzione esiste da iOS 18 e richiede iMessage. In una conversazione, toccare il pulsante aggiungere, quindi « Invia più tardi ». Toccare l’ora per scegliere quando inviare, scrivere il testo e confermare. La programmazione può essere fino a 14 giorni.

Il messaggio rimane in una bolla punteggiata fino a quando non lascia. Può essere distribuito anche se i dispositivi sono poi offline. D’altra parte, è necessaria una connessione Internet per modificare, riprogrammare o eliminare un messaggio programmato. È utile scrivere la sera senza sollecitare immediatamente il suo corrispondente.

Sostituire un’abbreviazione con una frase.Per evitare di recuperare una formula comune, tenere il dito sul tasto Emoji o cambiare la tastiera. Scegliere « Clear Settings », quindi « Testo Sostituzione » e il pulsante aggiungere. Inscrivi la frase in « Espressione » e un’abbreviazione separata in » scorciatoia ».

Una formula di cortesia o indicazione di appuntamento è adatto a questo scopo. Scegli un’abbreviazione che non digiti in un testo ordinario, quindi provalo in un messaggio indesiderato. Questo piccolo ambiente rimane utilizzabile senza dipendere dalle nuove caratteristiche di Siri AI.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews