5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il sesamo è arrosto a Schiltigheim. La ricetta proviene dalla nonna libanese di Sarah Kanj. In un rapporto della serie « L Il soggetto pone la produzione in Alsazia e la miscelazione nella tradizione Levant. Poche settimane dopo la polemica sull’omos presentato dalla Francia 3 Provence-Alpes come « cibo di strada israeliano », questa distinzione merita di essere annotata.

Timo libanese e sumac, una miscela preparata a Schiltigheim

Per lanciare Levanthym, Sarah Kanj ha assunto una ricetta di famiglia. In questa versione, il timo selvaggio e sumac provengono dal Libano, mentre il sesamo viene arrostito in loco. L’olio d’oliva e il sale completano la miscela. Il prodotto è preparato, in vaso e spedito dall’ESAT Anne-Claire Staubes a Schiltigheim, un vicino comune di Strasburgo. È il lavoro di questa squadra che evidenzia il rapporto.

Gestito da Apedi Alsace, l’azienda offre attività di ristorazione, pulizia industriale e confezionamento con un adeguato accompagnamento. Per Levanthym, i lavoratori non solo intervengono sull’imballaggio: fanno anche la miscela. La distinzione tra l’origine della ricetta e il luogo di produzione rende il loro ruolo più visibile. Ci permette di dire quello che viene dal Libano e quello che viene fatto a Schiltigheim, senza assegnarsi al lavoro altrui.

Ciò che Francia 3 Provence-Alpes aveva scambiato su Homos

Nel rapporto francese 3 Provence-Alpes Libnanews aveva esaminato, l’homos bassar, una preparazione di ceci con carne, è stato presentato su Instagram come « cibo di strada israeliano ». La pubblicazione ha anche parlato di una « specialità del Medio Oriente ». Era una cattiva rappresentazione: l’etichetta israeliana era precisa, ma la formula regionale, molto più vaga, non nominava nessuna delle tradizioni arabe che trasmettevano questo piatto. Homos è ben consumato in Israele oggi. Questo non rende la sua adozione un’origine. In Libano, Palestina e Siria in particolare, appartiene ai repertorio culinari la cui storia precede la creazione dello Stato di Israele.

Il rapporto Alsaziano non è né una correzione né una risposta ufficiale da parte della Francia 3 alla controversia. Mostra, d’altra parte, come evitare: il luogo in cui un prodotto viene preparato o servito non esente dal nominare la tradizione da cui proviene. Nel caso del Levante, la discesa libanese è precisa, poiché è la ricetta di una famiglia, all’interno di un più ampio patrimonio levantiano.

Quello che l’Unesco ha scritto: il maniuché, non il vaso

In Libano, lo zaatar è principalmente la guarnizione del maniuché, il pane piatto che viene mangiato a colazione. Nel 2023, l’Unesco elencava il feudo come l’emblematica pratica culinaria del Libano. Il foglio descrive una guarnizione di timo, sumac, sesamo arrosto, sale e olio d’oliva. Questa iscrizione riconosce i gesti e la trasmissione che circondano il pane; non attribuisce al Libano l’esclusività di tutte le miscele di zaatar del Levante.

A Schiltigheim, il barattolo permette di chiamare i due know-how. La ricetta è libanese; chi la prepara oggi lavora in Alsazia.

Foto di illustrazione: miscela di zaatar fotografato nel 2020, non correlato alla produzione di Levanthym. Fshadid / Wikimedia Commons, ritaglio e titolazione Libnanews under cC BY-SA 4.0 licenza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews