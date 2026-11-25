Il sesamo è arrosto a Schiltigheim. La ricetta proviene dalla nonna libanese di Sarah Kanj. In un rapporto della serie « L Il soggetto pone la produzione in Alsazia e la miscelazione nella tradizione Levant. Poche settimane dopo la polemica sull’omos presentato dalla Francia 3 Provence-Alpes come « cibo di strada israeliano », questa distinzione merita di essere annotata.
Timo libanese e sumac, una miscela preparata a Schiltigheim
Per lanciare Levanthym, Sarah Kanj ha assunto una ricetta di famiglia. In questa versione, il timo selvaggio e sumac provengono dal Libano, mentre il sesamo viene arrostito in loco. L’olio d’oliva e il sale completano la miscela. Il prodotto è preparato, in vaso e spedito dall’ESAT Anne-Claire Staubes a Schiltigheim, un vicino comune di Strasburgo. È il lavoro di questa squadra che evidenzia il rapporto.
Gestito da Apedi Alsace, l’azienda offre attività di ristorazione, pulizia industriale e confezionamento con un adeguato accompagnamento. Per Levanthym, i lavoratori non solo intervengono sull’imballaggio: fanno anche la miscela. La distinzione tra l’origine della ricetta e il luogo di produzione rende il loro ruolo più visibile. Ci permette di dire quello che viene dal Libano e quello che viene fatto a Schiltigheim, senza assegnarsi al lavoro altrui.
Ciò che Francia 3 Provence-Alpes aveva scambiato su Homos
Nel rapporto francese 3 Provence-Alpes Libnanews aveva esaminato, l’homos bassar, una preparazione di ceci con carne, è stato presentato su Instagram come « cibo di strada israeliano ». La pubblicazione ha anche parlato di una « specialità del Medio Oriente ». Era una cattiva rappresentazione: l’etichetta israeliana era precisa, ma la formula regionale, molto più vaga, non nominava nessuna delle tradizioni arabe che trasmettevano questo piatto. Homos è ben consumato in Israele oggi. Questo non rende la sua adozione un’origine. In Libano, Palestina e Siria in particolare, appartiene ai repertorio culinari la cui storia precede la creazione dello Stato di Israele.
Il rapporto Alsaziano non è né una correzione né una risposta ufficiale da parte della Francia 3 alla controversia. Mostra, d’altra parte, come evitare: il luogo in cui un prodotto viene preparato o servito non esente dal nominare la tradizione da cui proviene. Nel caso del Levante, la discesa libanese è precisa, poiché è la ricetta di una famiglia, all’interno di un più ampio patrimonio levantiano.
Quello che l’Unesco ha scritto: il maniuché, non il vaso
In Libano, lo zaatar è principalmente la guarnizione del maniuché, il pane piatto che viene mangiato a colazione. Nel 2023, l’Unesco elencava il feudo come l’emblematica pratica culinaria del Libano. Il foglio descrive una guarnizione di timo, sumac, sesamo arrosto, sale e olio d’oliva. Questa iscrizione riconosce i gesti e la trasmissione che circondano il pane; non attribuisce al Libano l’esclusività di tutte le miscele di zaatar del Levante.
A Schiltigheim, il barattolo permette di chiamare i due know-how. La ricetta è libanese; chi la prepara oggi lavora in Alsazia.
Foto di illustrazione: miscela di zaatar fotografato nel 2020, non correlato alla produzione di Levanthym. Fshadid / Wikimedia Commons, ritaglio e titolazione Libnanews under cC BY-SA 4.0 licenza.
Commenti