Dopo diversi outage americani separati nel novembre 2026, L’Atlantico popolarizzò il termine » Software Beirut ». L’intelligenza artificiale consente ai team di trovare guasti più velocemente, ma la continuità dei servizi dipende sempre dai mezzi disponibili per testare e distribuire patch. A Beirut, il prezzo dell’elettricità di emergenza mostra chi viene addebitato quando la rete pubblica non è sufficiente. Tuttavia, c’è un limite a questo: una società non può riparare i servizi da cui dipende da solo.

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Il 13 novembre 2026, l’aviazione civile americana sospese le partenze negli Stati Uniti dopo una ripartizione nella sua rete di telecomunicazioni. Nello stesso mese, gli utenti Microsoft hanno avuto difficoltà ad accedere alla loro messaggistica e i clienti JPMorgan Chase hanno sperimentato ritardi di pagamento. In The Atlantic, il giornalista Josh Tyrangiel ha dato un nome a questa serie di guasti: Software Beirut. Il termine non si riferisce al software o ad un settore dell’IA in crisi. Descrive una situazione in cui i servizi essenziali rimangono disponibili la maggior parte del tempo, ma la loro interruzione diventa abbastanza frequente in modo che sia necessario prevedere come passare.

Software Beirut, dalla pista dell’aeroporto alla rete elettrica

Tyrangiel usò la formula il 13 novembre, anche se non era ancora a conoscenza della causa della sospensione delle partenze. L’ha ripreso sei giorni dopo in una colonna dal titolo « Benvenuto in Software Beirut ». Tra i due testi, sono emersi spiegazioni separate. L’Agenzia federale dell’aviazione, la FAA, ha descritto un fallimento delle telecomunicazioni. Microsoft ha escluso un ruolo dell’IA nel suo incidente. JPMorgan Chase ha attribuito i suoi ritardi a un difetto software. La linea temporale spiega perché questi eventi sono stati riuniti. Non dimostra un attacco coordinato o una causa comune.

La FAA ha registrato circa 12.462 cancellazioni di volo il 13 novembre, di cui 9.082 erano per grandi aziende. Esso afferma che non tutti sono il risultato diretto di interrompere le partenze. Questa riserva è importante: una cifra dà la grandezza della giornata, non l’esatto equilibrio di una singola ripartizione. Tuttavia, l’episodio mostra che un incidente che coinvolge infrastrutture condivise può distruggere le aziende i cui aerei, equipaggi e propri sistemi di prenotazione sono in buone condizioni.

I senatori democratici della commissione per il commercio hanno posto un’altra domanda il 16 novembre: perché i sistemi di soccorso della FAA non hanno permesso un recupero immediato? Hanno richiesto il test del mondo reale e la verifica delle procedure per tornare allo stato precedente dopo una modifica. Questi sono requisiti separati per la sostituzione delle attrezzature. La lettera richiede la prova che il salvataggio funziona; non stabilisce che è già stato rafforzato.

Nella sua seconda colonna, Tyrangiel spiega perché ha scelto Beirut. Quando l’energia pubblica viene interrotta in Libano, alcune famiglie possono operare un generatore o pagare un abbonamento a un operatore privato. Altri hanno a che fare con le ore di potenza a loro disposizione. Il giornalista paragona questo divario a una banca che è in grado di finanziare un team di sicurezza informatica da un ospedale locale con molto meno personale. La sua analogia riguarda l’accesso alla protezione, così come la natura imprevedibile delle interruzioni.

Ciò che l’IA accelera, e ciò che sempre richiede tempo

Nell’aprile del 2026 Anthropic lanciò Project Glasswing per consentire a un gruppo di aziende e organizzazioni di cercare difetti nel software su cui dipendono altri servizi. L’azienda ha dato loro accesso a una versione sperimentale del suo modello Claude Mythos. Nel mese di giugno ha annunciato l’estensione del programma a circa 150 organizzazioni aggiuntive. Questo progetto documenta un cambiamento specifico: i team possono utilizzare l’IA per esaminare più codice e identificare i difetti passati che non sono stati notati. Non dimostra che questa tecnologia spiega le interruzioni di novembre.

Nel mese di giugno, 21 organizzazioni monitorate dal gruppo di ricerca Epoch AI hanno emesso circa 1.500 opinioni riguardo a carenze gravi o critiche. Questo è più di tre volte e mezzo il precedente record mensile del gruppo studiato prima dell’annuncio di Mythos. L’indagine include la divulgazione da queste organizzazioni, non tutti i guasti di mercato. Inoltre non ci permette di sapere, per ogni avviso, se la scoperta è la responsabilità di un d.

Il numero di errori segnalati e il numero di errori non è lo stesso. Possiamo scoprire più difetti perché stiamo cercando meglio e non perché il software si è deteriorato in pochi mesi. Al contrario, un aggiornamento per riparare un difetto può interrompere un servizio se disturba un’altra applicazione. In un caso, il team ha imparato qualcosa sul software. Nell’altro, gli utenti soffrono le conseguenze. Consolidare i due importi per trattare ogni annuncio come una patch come segno di un incidente che è già avvenuto.

Una volta identificato un difetto, qualcuno deve ancora controllare quali sistemi sono coinvolti, preparare la riparazione e testarlo senza interrompere il loro funzionamento. Una banca non può interrompere tutti i suoi pagamenti allo stesso tempo per applicare un aggiornamento. Un ospedale non può scegliere il suo tempo di intervento senza tener conto delle cure attuali. I fornitori possono distribuire la stessa patch a migliaia di clienti. Quest’ultimo installa su attrezzature che non sono tutte la stessa età e non servono le stesse mansioni.

Tyrangiel aggiunge a questo gap un problema americano: la capacità dell’agenzia federale responsabile della sicurezza informatica e della protezione delle infrastrutture, CISA, di coordinare la risposta. Un fornitore può riparare il suo prodotto; Non può decidere l’ordine in cui le reti sanitarie, di trasporto o di acqua devono intervenire. Il ruolo del coordinamento pubblico è proprio quello di far circolare l’informazione e contribuire ad affrontare i guasti più legati al servizio come priorità.

A Beirut, il prezzo del sollievo appare sulla fattura

Un sondaggio pubblicato nel 2023 da Human Rights Watch tra 1.219 famiglie libanesi misura ciò che la cronaca riassume in un’immagine. Nel più povero quinto delle famiglie intervistate, uno su cinque non aveva accesso a un generatore. Nel quinto più facile, era uno su cinquanta. Queste cifre non descrivono l’accesso all’elettricità nel novembre 2026. Essi stabiliscono un divario nella disponibilità del potere di emergenza al momento dell’indagine.

Nell’ottobre del 2026, il Ministero dell’Energia e dell’Acqua libanese ha indicato un prezzo di riferimento di 52.622 libbre libanesi all’ora per gli abbonati urbani dotati di un metro al tasso standard. Ha aggiunto un pacchetto mensile di £ 385.000 per cinque ampere o £ 685.000 per dieci ampere. Ad esempio, cinque ampere e 100 kilowatt ore sono restituiti a 5.647,200 sterline su questa scala, escluse le bollette pubbliche. Cinque ampere sono la capacità dell’abbonamento, non un volume di elettricità inclusa. L’importo varia con il consumo, e la tariffa ufficiale da sola non fornisce informazioni su ciò che ogni operatore addebita.

Il Ministero ricorda agli operatori l’obbligo di installare metri. Esso afferma inoltre che non devono imporre un sovrapprezzo ai clienti che utilizzano l’energia solare in parallelo. Queste regole mostrano che il generatore non è solo un dispositivo che una famiglia decide di acquistare. Può anche essere parte di un servizio commerciale, con una rete di distribuzione, una tariffa e un contenzioso che le autorità devono affrontare. Una fattura in più acquista ore di utilizzo o una data capacità; non ripristina la rete a cui gli altri abitanti rimangono collegati.

Il limite del generatore come modello di calcolo

In un edificio, un generatore può contenere il frigorifero, illuminazione o ascensore durante un taglio, a seconda della sua potenza e dei circuiti che fornisce. Un’azienda può anche fornire soluzioni di backup per i propri servizi. Tuttavia, una banca non ripristina la rete telefonica di un cliente e una compagnia aerea non restituisce le comunicazioni FAA al servizio. Anche quando un’organizzazione protegge le sue attrezzature, non controlla l’infrastruttura su cui dipendono i suoi dipendenti, fornitori e utenti.

È anche il limite della scelta della parola « Beirut ». Quando impiegato da solo, può passare un fallimento infrastruttura per un tratto di carattere della città. Tuttavia, l’esperienza libanese è fatta di decisioni verificabili: quanto la rete fornisce, che fissa le tariffe di emergenza e come le famiglie li accede. Nel 2024 la Banca Mondiale ha approvato un progetto di 250 milioni di dollari per migliorare i servizi di rete e sostenere le energie rinnovabili. Questo progetto non finanzia la stessa cosa di un accumulo di abbonamenti privati: riguarda la riabilitazione di un servizio comune.

Applicato alla scienza informatica, il parallelo porta a guardare oltre il volume di difetti scoperti. Al fine di determinare se un servizio essenziale è più resistente, è anche necessario misurare quanto tempo inizia a riavviare, se la sua modalità di emergenza è stata testata e che può ancora accedervi durante l’interruzione. Il 13 novembre, l’indicatore passeggeri degli Stati Uniti non era il numero di bug identificati. Si trattava di sapere se i loro aerei potessero partire, se potessero essere notificati in tempo e su quale volo le compagnie aeree potessero metterli. Sono queste funzioni, spesso distribuite tra diversi operatori, che la protezione di un unico sistema non è sufficiente a mantenere.

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