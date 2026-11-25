Al vertice di Bruxelles del 25 novembre, Ursula von der Leyen ha annunciato le discussioni con ogni partner dei Balcani occidentali dall’inizio del 2027. L’obiettivo è quello di aprire alcune parti del mercato europeo prima dell’adesione. I negoziati sul roaming mobile sono già iniziati con quattro partner. L’Albania, il Montenegro e la Macedonia settentrionale potrebbero ricevere fino a 338 milioni di euro in ulteriori riforme, ha dichiarato il presidente della Commissione.

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L’Unione europea aprirà le discussioni con ciascuno dei suoi partner nei Balcani occidentali all’inizio del 2027 per dare loro un accesso graduale a determinati settori del mercato unico, prima dell’adesione. Ursula von der Leyen ha annunciato mercoledì 25 novembre, dopo un vertice a Bruxelles. Il presidente della Commissione ha anche menzionato 338 milioni di euro in finanziamenti supplementari che tre paesi potrebbero mettere a disposizione nelle prossime settimane.

Nei Balcani occidentali, negoziati per paese

Bruxelles non propone un unico accordo per tutta la regione. La Commissione vuole discutere con ciascun partner i settori in cui è possibile il riavvicinamento e le riforme necessarie per raggiungere questo obiettivo. Il vertice non ha annunciato né l’elenco dei nuovi settori interessati né il calendario dettagliato dei colloqui.

Il principio si riflette già nel piano di crescita lanciato nel 2023: apertura graduale di alcune parti del mercato europeo in cambio di riforme che avvicinano le regole della regione a quelle dell’Unione. Il Consiglio europeo afferma che questa integrazione settoriale è reversibile e dipende dal rispetto delle condizioni stabilite. Un accordo su un particolare servizio non dà quindi accesso all’intero mercato unico e non fissa una data di adesione.

Telefono e trasferimenti: due progetti in diverse fasi

La Commissione si basa su due esempi. Quattro partner fanno già parte dell’area di pagamento dell’euro, SEPA, secondo Ursula von der Leyen. Questo settore stabilisce norme comuni per i pagamenti in euro. L’effettivo accesso al servizio dipende anche dalle istituzioni che partecipano alle modalità di pagamento. La partecipazione a SEPA non significa che il paese adotti l’euro come moneta nazionale.

In televisione, i colloqui hanno avuto inizio in ottobre con Albania, Montenegro, Macedonia settentrionale e Kosovo. L’obiettivo è di estendere il principio del roaming alle tariffe nazionali tra questi partner e l’Unione. Questa è una negoziazione, non una rimozione delle tasse che sono entrati in vigore. I viaggiatori non possono quindi dedurre dall’annuncio di Bruxelles che il loro pacchetto si applica già senza costi aggiuntivi. C’è anche un accordo regionale tra i partner dei Balcani occidentali: non dovrebbe essere confuso con i colloqui sul loro commercio con l’Unione.

338 milioni di euro rimangono legati alle riforme

Albania, Montenegro e Macedonia settentrionale sono i tre potenziali beneficiari dei pagamenti menzionati mercoledì. La Commissione ha stimato che l’importo totale sarà di 338 milioni di euro. Non ha annunciato il loro pagamento alla fine del vertice. Questi pagamenti fanno parte del piano di crescita regionale, con un massimo di 6 miliardi di euro a sostegno delle riforme e degli investimenti.

Il presidente della Commissione ha riferito che i partner avevano completato il 63% delle fasi di riforma che erano finite, rispetto al 38% all’anno precedente. L’indicatore copre le misure previste dal piano. Non dà una percentuale di preparazione per l’adesione o dettagli di esecuzione per ogni paese. I 338 milioni di euro indicati riguardano tre partner, non una nuova busta distribuita tra tutti i partecipanti.

Montenegro e Albania adesione

António Costa, presidente del Consiglio europeo, ha ricordato che i lavori sulla stesura del trattato di adesione del Montenegro sono stati avviati quest’anno. L’Albania ha iniziato a chiudere i capitoli dei negoziati. La Commissione aveva presentato delle roadmap che fissano le priorità e le pietre miliari di entrambi i paesi all’inizio di novembre. Il vertice ha annunciato una data di entrata in Unione per nessuno dei due.

Il Consiglio europeo ha anche sottolineato le relazioni di vicinato e la risoluzione delle controversie bilaterali. Bruxelles ha ospitato il secondo vertice UE-Occidentale dei Balcani dell’anno, dopo il vertice di Tivat in Montenegro a giugno. Il prossimo incontro annunciato mercoledì è sull’integrazione settoriale: i primi dialoghi individuali dovrebbero aprirsi all’inizio del 2027.

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