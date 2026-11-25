Un camion che trasportava prodotti petroliferi ha preso fuoco il Mercoledì notte sulla Greater Cairo anello strada in al-Warraq, Giza Governatorato. Almeno 30 persone sono morte. L’Ufficio del Procuratore ha riferito 25 feriti in un conteggio provvisorio, separato dal primo rapporto ospedaliero. Un’indagine deve determinare come l’incendio sia iniziato e diffuso ad altri veicoli. I test del DNA sono in corso per identificare le vittime.

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Almeno 30 persone sono morte mercoledì 25 novembre in un incendio sulla Greater Cairo Periphery, dopo che un camion che trasporta prodotti petroliferi ha preso fuoco. Il disastro è stato segnalato nella zona al-Warraq del Governatorato di Giza. Le fiamme raggiunsero i veicoli vicini. L’accusa ha aperto un’indagine e ha riferito 25 feriti in una valutazione provvisoria.

Un fuoco sulla periferica, sopra un tunnel

Il Ministero della Salute egiziano pone l’inizio del fuoco sulla strada, sopra il cosiddetto tunnel « Ten », nella zona di Imbaba. La tangenziale collega diverse aree dell’agglomerato del Cairo. Il fuoco non è stato dichiarato nel tunnel stesso, secondo la posizione data dal ministero.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore ha identificato 27 veicoli, auto e moto distrutti dalle fiamme. Ha chiesto agli esperti forensi di esaminare le tracce lasciate sul posto, stabilire l’origine del fuoco e valutare i danni. Le circostanze specifiche dell’incidente restano da stabilire. Le prime prove conosciute non consentono di assegnare una responsabilità.

Vittime ancora da identificare

Il Ministero della Salute aveva annunciato una valutazione iniziale di 21 morti e poi l’ha portata a 30 la sera. Il suo conte ha poi riferito 15 feriti trasferiti all’ospedale. L’Ufficio del Procuratore ha poi riferito 25 feriti. Questi dati provengono da bilanci provvisori separati e non aggiungono.

Il Ministero riferisce che 39 ambulanze hanno partecipato al salvataggio. Le squadre hanno evacuato le persone ferite all’Ospedale Specializzato Zayed, all’Ospedale Generale Imbaba e all’Ospedale Centrale di Al-Warraq. Il Ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, ha chiesto alle istituzioni vicine di rafforzare le loro strutture di accoglienza.

Il presidente Abdel Fattah al-Sissi ha espresso le sue condoglianze alle famiglie. L’Ufficio del Pubblico Procuratore ha annunciato i test del DNA per identificare alcune vittime, insieme all’esperienza sul camion e altri veicoli colpiti.

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