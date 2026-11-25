I comuni fiamminghi confermano che i dati utilizzati per gestire l’accesso ai loro impianti di smaltimento dei rifiuti sono stati compromessi. Il campo di applicazione varia in base alle reti e il bilancio individuale rimane da elaborare.

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Diversi comuni fiamminghi hanno confermato mercoledì 25 novembre che un incidente con un fornitore di computer aveva dati compromessi utilizzati per gestire l’accesso alle strutture di smaltimento dei rifiuti. L’Autorità belga per la protezione dei dati chiede agli abitanti di essere allerta ai tentativi di frode. Ha fatto riferimento a un potenziale record di 1,2 milioni di persone, senza confermare che ciascuna era stata colpita o che le stesse informazioni erano state copiate ovunque.

Dati relativi all’accesso allo smaltimento dei rifiuti

In Edegem, il comune riporta che l’IGEAN intermunicipale è stato notificato il 19 novembre di un incidente a TWS, il fornitore di software per il suo smaltimento dei rifiuti. Secondo i primi risultati dell’indagine citata dal comune, i dati dell’area IGEAN sono stati copiati. La loro natura esatta rimane da stabilire. Il fornitore ha chiuso l’accesso interessato e ha istituito un nuovo ambiente, secondo Edegem.

A Wingene, il comune afferma che le informazioni in questione provengono dalla lettura della carta d’identità all’ingresso del sito, compreso il nome, l’indirizzo e il numero di registro nazionale. L’Autorità per la protezione dei dati ha anche riferito che i dati bancari potrebbero essere coinvolti in alcuni casi. Questo non significa che tutti i file contenuti IBAN.

Perimetrale differente secondo intermunicipalità

A Laakdal, il comune ha indicato che l’analisi ha stabilito un attacco a Meerhout-Laakdal Park. Altri tre siti IOK utilizzano lo stesso software, ma il comune non ha annunciato una perdita confermata in questi tre parchi. Courtrai e Ninove, d’altra parte, hanno dichiarato che i dati degli utenti delle proprie reti di smaltimento dei rifiuti non erano interessati. Courtrai afferma che Imog siti intermunicipal continuano a funzionare normalmente.

A Sint-Martens-Latem, le autorità locali hanno annunciato che il parco è rimasto aperto e che i residenti interessati sarebbero stati informati direttamente una volta identificati. Il comune afferma che il Centro per la sicurezza informatica Belgio continua le sue indagini.

Attenzione in caso di messaggi inaspettati

L’autorità belga avverte contro e-mail, SMS, WhatsApp messaggi e chiamate che si affidano a informazioni personali per apparire autentici. Si consiglia di non fare clic su un link ricevuto non annunciato e non comunicare mai un codice bancario o password. Se un chiamante si presenta come la banca o il comune, è meglio appendere e ricordare il numero pubblicato sul sito ufficiale dell’agenzia.

Archivio foto: Bierbeek parco di riciclo. L’immagine non mostra il luogo di intrusione e non implica che Bierbeek sia interessato. Foto VAT (Outematic) / Wikimedia Commons, incorniciato e intitolato, sottolicenza CC BY 2.5.

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