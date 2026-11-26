Il regolatore di comunicazione malese ha annunciato due azioni civili contro Google sulla moderazione di YouTube. Dice 300 milioni di ringgit in ogni caso. Il primo riguarda il gioco d’azzardo e la frode, il secondo riguarda le pubblicazioni coperte da un’ingiunzione provvisoria.

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Il regolatore di comunicazione malese ha annunciato due azioni civili contro Google sulla moderazione di YouTube. Dice 300 milioni di ringgit in ogni caso. Il primo riguarda il gioco d’azzardo e la frode, il secondo riguarda le pubblicazioni coperte da un’ingiunzione provvisoria.

La Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ha annunciato il 25 novembre che aveva avviato due procedimenti civili contro Google LLC. Lei critica la società per non aver adeguatamente intervenire sui contenuti pubblicati su YouTube. I 600 milioni di ringgit corrispondono al danno totale richiesto dal regolatore, non a una multa già imposta.

Procedura per il gioco d’azzardo e la frode

Nel primo caso, la Commissione accusa Google di non adempiere agli obblighi legali e alle condizioni di licenza. Invoca anche negligenza nel trattamento di migliaia di contenuti, comprese le pubblicazioni relative al gioco d’azzardo online, truffe e frode. La commissione ha detto che aveva mobilitato i suoi team per affrontare decine di migliaia di contenuti che riteneva dannoso. Queste cifre descrivono l’attività che essa invoca a sostegno della sua richiesta; esse non costituiscono una constatazione del giudice.

Una seconda azione riguarda i video ripubblicati

L’altra procedura riguarda il rilascio di contenuti del blogger Wan Muhammad Azri Wan Deris, noto come Papagomo. Secondo la Commissione, questi contenuti sono stati oggetto di un’ingiunzione provvisoria rilasciata il 19 giugno dall’Alta Corte di Kuala Lumpur. Incolpa Google per non prendere le misure ritenuto necessarie quando il contenuto è stato ripubblicato. È quindi un file separato da quello di annunci di gioco d’azzardo e truffe.

Due applicazioni civili, nessuna sanzione imposta

In ogni procedimento, il regolatore rivendica 300 milioni di ringgits, suddivisi ugualmente tra danni ordinari, più e copie. In particolare, invoca il Communications and Multimedia Act 1998, la Online Security Act 2025 e gli obblighi della licenza della piattaforma. L’annuncio non menziona alcuna decisione sui meriti. Una risposta da Google a entrambe le azioni non è stata confermata al momento della presente pubblicazione.

Archivio foto: Google pannello centrale a Mountain View, California. Runner1928 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Boxe e titolazione con la stessa licenza.

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