U2 ha annunciato 15 concerti negli Stati Uniti e in Canada da agosto a ottobre 2027. Il gruppo aprirà questa tappa nella zona di Miami e la finirà a Vancouver, con due date a Toronto. I biglietti saranno in vendita il 4 dicembre, dopo diverse prevenzioni riservate per il pubblico diverso.

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U2 ha annunciato 15 concerti negli Stati Uniti e in Canada da agosto a ottobre 2027. Il gruppo aprirà questa tappa nella zona di Miami e la finirà a Vancouver, con due date a Toronto. I biglietti saranno in vendita il 4 dicembre, dopo diverse prevenzioni riservate per il pubblico diverso.

U2 ha annunciato il 24 novembre la componente nordamericana del suo tourIl più grande spettacolo sulla terra. I quindici concerti in programma tra il 13 agosto e il 18 ottobre 2027 aggiungono alle date precedentemente annunciate in America Latina e in Europa. Il tour accompagnaCarnevale di Luz, il sedicesimo album in studio della band irlandese, pubblicato il 13 novembre.

Due notti a Toronto, un concerto a Vancouver

La tappa nordamericana inizierà il 13 agosto allo Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Esso comprenderà Soldier Field a Chicago il 3 settembre. In Canada, U2 giocherà al Rogers Stadium di Toronto il 7 e 9 settembre, poi al BC Place di Vancouver il 18 ottobre per l’ultimo concerto annunciato in questa fase.

Negli Stati Uniti, due concerti sono programmati anche al MetLife Stadium di East Rutherford il 26 e 28 agosto, e due al SoFi Stadium di Inglewood il 1 e 2 ottobre. Stephen Wilson Jr. fornirà le prime parti delle prime date; The War On Drugs prenderà il controllo dal concerto di Arlington il 27 settembre.

Vendita generale il 4 dicembre al momento di ogni camera

La vendita generale è prevista per aprire venerdì 4 dicembre alle ore 10 del locale della sede del concerto. Le prime preseles riservate ai membri di U2.com iniziano il 30 novembre. Per partecipare all’artista di presale giovedì 3 dicembre, la band chiede di registrarsi non più tardi di domenica 29 novembre alle ore 21, North American East Time. La registrazione consente l’accesso alla presale, ma non riserva spazio.

I concerti nordamericani arrivano dopo le prime tappe del tour, in programma dal 2027 febbraio in Messico prima di San Paolo e Buenos Aires. La linea europea si aprirà ad aprile a Stoccolma. Parigi, Lisbona, Berlino e Londra sono già in calendario; i termini del 4 dicembre riguardano nuove date americane e canadesi, non concerti europei.

Archivio foto: U2 a Seattle, 14 maggio 2017. U2start / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titolazione: Libnanews.

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