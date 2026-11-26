La parata centenaria di Macy New York City ha confermato il suo rinvio fino a sabato 28 novembre, alle 8:30 ora locale, a causa di maltempo. Questo è il primo rinvio annunciato dagli organizzatori nella storia della parata.

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La parata centenaria di Macy New York City ha confermato il suo rinvio fino a sabato 28 novembre, alle 8:30 ora locale, a causa di maltempo. Questo è il primo rinvio annunciato dagli organizzatori nella storia della parata.

New York non vedrà i grandi palloncini Macys che marciano a Manhattan giovedì 26 novembre. Mercoledì, il grande magazzino e le autorità municipali hanno annunciato il rinvio della sfilata, la cui 100a edizione è ora prevista per sabato 28 novembre, alle ore 8:30 New York. L’appuntamento inizia quindi alle ore 14.30 in Francia metropolitana e alle 15.30 in Libano.

Tempesta turni sfilata, non vacanza

Il comune invoca la tempesta prevista giovedì a New York. Il vento è una sfida particolare per questa sfilata: le squadre devono guidare i palloncini sulle strade di Manhattan tenendo le corde. La decisione riguarda la parata nel suo complesso, non solo il ritiro di alcuni palloncini. La festa del Ringraziamento americano rimane il giovedì 26 novembre.

Per gli spettatori che avevano previsto di venire giovedì, la nuova data sostituisce la vecchia convocazione. I primi consiglieri del traffico municipale erano stati stabiliti per il programma iniziale: non permettono di dedurre le ore di chiusura delle strade di sabato. Il record aggiornato della città conferma la data e l’ora di partenza, senza dettagliare il nuovo programma di apertura per ogni traccia.

Un viaggio a Manhattan

La sfilata parte dall’area del Central Park West nell’Upper West Side. Poi scende a Midtown via Sixth Avenue e termina di fronte al negozio Macys in Herald Square, a 34th Street. Questo è il percorso annunciato per la sfilata, non un calendario per ciascuno di questi punti.

Il cambiamento è senza precedenti nella storia dell’appuntamento secondo gli organizzatori. La centesima edizione deve includere un ippopotamo blu ispirato a un pallone del 1931, ricreato da immagini di archivio. Al momento dell’annuncio, gli organizzatori stavano ancora lavorando con truppe e bande per mantenere il programma. La città ha confermato il nuovo inizio di sabato; L’ordine delle restrizioni di passaggio e di traffico deve essere controllato nelle comunicazioni aggiornate.

Archivio foto: Macy Phil Roeder / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titolazione: Libnanews.

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