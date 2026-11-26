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La corte dell’UNRWA ha rovesciato il licenziamento di un dipendente di Gaza accusato da Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Nella sua sentenza dell’11 novembre, essa ritiene che l’Agenzia non abbia sufficientemente giustificato la sua decisione, senza pronunciarsi sulla partecipazione dell’interessato agli attacchi.

Il Tribunale della Controversia dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati della Palestina (UNRWA) ha annullato la decisione del 26 gennaio 2024 di chiudere il contratto di un dipendente a Gaza. In una sentenza firmata l’11 novembre 2026, il giudice John Murphy scoprì che l’agenzia non aveva stabilito il fondamento operativo per il licenziamento. La sentenza, giunta alle notizie il 25 novembre, stabilisce una controversia individuale sul lavoro, non una procedura penale.

Articoli che gli investigatori non potevano autenticare

Le autorità israeliane riferirono per la prima volta 12 dipendenti delle agenzie che sospettavano di partecipare agli attacchi Hamas il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Sono stati riportati altri sette casi. L’Ufficio dei servizi di supervisione interna ha esaminato i 19 casi. Nella sua revisione dell’agosto 2024, le Nazioni Unite hanno riferito che non aveva ottenuto alcuna prova in un caso e avevano trovato le informazioni insufficienti in altri nove. Per gli ultimi nove, ha fatto riferimento alla possibile partecipazione, a condizione che gli elementi di persecuzione siano stati autenticati e corroborati.

Il giudice nota che le accuse contro il dipendente e altri dipendenti erano basate quasi interamente su informazioni detenute dalle autorità israeliane. Questi includono la trasmissione di riproduzioni di documenti e le loro analisi. Gli investigatori delle Nazioni Unite non sono stati in grado di autenticare in modo indipendente la maggior parte del materiale ricevuto. Secondo la sentenza, le condizioni di sicurezza hanno anche impedito loro di intervistare i 19 dipendenti interessati al fine di ottenere le loro risposte.

L’agenzia doveva giustificare la scelta del licenziamento

UNRWA ha difeso la sua decisione citando la sicurezza dei suoi team e delle sue strutture, la continuità degli aiuti e la fiducia dei suoi partner e donatori. Il giudice non ha escluso queste preoccupazioni. Egli ha constatato, tuttavia, che i documenti nel fascicolo non hanno identificato ciò che il Commissario Generale sapeva al momento della cessazione, né ha valutato l’esistenza di un rischio immediato relativo a quel dipendente sul suo posto di lavoro.

Il giudice inoltre non ha rilevato alcuna prova che l’ente aveva esaminato misure meno severe, come ad esempio il congedo eccezionale con o senza pagamento. Essa ha concluso che l’Agenzia non aveva dimostrato che la violazione del contratto era giustificata per motivi operativi. Il giudice ha dichiarato che questo risultato non ha stabilito che il dipendente aveva partecipato agli attacchi o che non aveva partecipato.

12 mesi di stipendio se l’agenzia sceglie un risarcimento

La sentenza annulla la violazione del contratto. L’agenzia può scegliere di pagare invece un’indennità equivalente a 12 mesi di stipendio base netto. La corte gli ordinò anche di pagare 5000 dollari per danni morali. La decisione non regola il destino degli altri otto dipendenti la cui partecipazione agli attacchi è stata possibile nell’agosto 2024.

Archivio Foto: UNRWA quartier generale a Gaza, 19 maggio 2021. Mohamed Hinnawi / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Boxe e titolazione: Libnanews, sotto la stessa licenza.

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