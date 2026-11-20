L’UNDP sta lanciando un’operazione di raccolta e drenaggio dei rifiuti di sei mesi a Taiz, combinata con un’occupazione temporanea. Il governatorato è il primo territorio a ricevere persone internamente sfollate registrate da IOM, che stima circa 357,658 persone sfollate internamente dal giugno a seguito dell’escalation nello Yemen.

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A Taiz, dove il governatorato riceve la maggior parte degli sfollati dal rinnovato combattimento nello Yemen occidentale, il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha lanciato un’operazione di raccolta e sdoganamento dei rifiuti il 18 novembre. L’intervento di sei mesi beneficerà di 450 abitanti vulnerabili e comporterà un impiego temporaneo nella riabilitazione dei servizi comunali.

Il governatorato ospita più di 145.000 persone sfollate

Come al 17 novembre, il follow-up di emergenza dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM) ha riferito circa 357,658 persone sfollate internamente come parte dell’escalation dal giugno, o 59.602 famiglie. Per il periodo più breve dal 1 agosto al 17 novembre, ha circa 356,602 persone, o 59.426 famiglie. Questi due totali si sovrappongono e non devono essere aggiunti insieme.

In questa indagine, il governatorato di Taiz riceve circa 145.344 persone, o 41 per cento del totale. Lahj accoglie 95.580 e Aden 71.706. Questo è il luogo dichiarato di accoglienza, non il luogo di partenza, e il totale di Taiz non è l’unica città. I dati provengono da un follow-up delle famiglie e degli informatori locali nelle aree documentate, non da un censimento completo. Descrivono una popolazione stimata, non il numero di viaggi da parte delle famiglie, alcuni dei quali hanno dovuto viaggiare più volte.

Il rapporto sullo stato dell’UNICEF, arrestato il 10 novembre, descrive le famiglie ospitate in edifici incompiuti o danneggiati, con difficile accesso all’acqua e alla cura. L’organizzazione cita anche le esigenze igienico-sanitarie nei siti ospitanti. La sua recensione inizia il 3 settembre: documenta un altro periodo e quindi non aggiunge al follow-up IOM.

Lavori temporanei per il ripristino dei servizi

L’UNDP finanzia l’operazione Taiz dalle proprie risorse, a seguito di un appello del comitato locale per la salute e l’ambiente. Il programma comprende la pulizia di strada, la selezione e la raccolta di rifiuti, e la clearance del canale. Essa deve fornire un lavoro retribuito agli abitanti vulnerabili, compresi i giovani disoccupati. L’obiettivo di 450 beneficiari non è un record di reclutamento.

Il programma prevede inoltre di assistere il fondo locale di pulizia e i servizi municipali nella definizione delle priorità e poi nella preparazione alla continuità della raccolta. La posta va oltre la rimozione dei rifiuti accumulati: senza un servizio regolare, i canali possono nuovamente bloccare e gli stessi quartieri sono esposti.

Questo è oltre al pacchetto di recupero in Aden e Lahj, per il quale l’UNDP ha annunciato in ottobre un’allocazione iniziale di $1 milioni e circa 1.200 posizioni temporanee. Tale importo riguarda l’iniziativa separata di Aden e Lahj; il comunicato del 18 novembre non specifica il bilancio specifico di Taiz. L’annuncio non sostituisce l’assistenza di emergenza alle famiglie sfollate o le misure necessarie per ripristinare i servizi su base sostenibile.

Archivio: Vista di Taiz City, 18 agosto 2013.Rod Waddington / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Resized intera foto, Libnanews vestire sotto la stessa licenza. L’immagine non mostra il progetto 2026.

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