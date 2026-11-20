A Kfarjouz, Al-Rahma High School distinse 350 studenti che completarono il primo libro della Arab Reading Challenge. Per completare questo passo, ciascuno deve leggere dieci libri e riassumere dieci. La fiera del libro ha anche riunito studenti e quattro autori della scuola.

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Un libro letto, una pagina da riassumere. A Kfarjouz, nella regione di Nabatiyah, la Al-Rahma High School ha identificato 350 studenti che hanno completato il primo opuscolo della Arab Reading Challenge, secondo la National Information Agency. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo all’apertura della fiera del libro scolastico, dove gli ex studenti sono venuti anche a parlare dei loro libri.

Dieci libri, dieci astratti

Il « passport » è il nome dato dagli organizzatori della Arab Reading Challenge nel quaderno dove gli studenti registrano le loro letture. Per riempire il primo, di colore rosso, ciascuno legge dieci libri e riassume uno per pagina. Il taccuino chiede anche di annotare il titolo, l’autore, l’editore e il numero di pagine. Secondo i regolamenti, il primo livello si riferisce ai libri al di fuori del curriculum. Questa non è la fine della sfida: il corso ordinario consiste di cinque libretti e cinquanta libri.

La figura di 350 corrisponde agli studenti distinti per completare questo primo quaderno. Questo non è né il numero di finalisti né un record di presenze alla fiera. L’agenzia non dà il numero di allievi che hanno iniziato il corso a Kfarjouz, né il numero di studenti che sono andati al prossimo libretto.

Gli alunni incontrano quattro autori della scuola

La mostra « Racines et lettres » è nella sua ventiduesima edizione. All’apertura, il poeta e presentatore Zahi Wehbe moderò uno scambio di lettura e scrittura con uno studente e quattro scrittori di scuola superiore. Secondo l’agenzia, tutti e quattro avevano già pubblicato un libro e partecipato a sessioni di firma alla Fiera Internazionale del Libro di Beirut.

L’associazione Al-Mabarrat, su cui dipende il liceo, aveva documentato la ventesima edizione nell’aprile 2025. La gestione ha poi presentato lo spettacolo come inizio di una settimana di letture di gruppo, workshop e incontri, con la partecipazione dei genitori. Queste attività risalgono a questa edizione e non costituiscono il programma novembre 2026.

Una sfida che coinvolge le scuole pubbliche

Per l’anno scolastico 2025-2026, il Ministero dell’Istruzione libanese aveva invitato istituzioni pubbliche e private, comprese le scuole tecniche e professionali, a partecipare alla decima edizione della sfida. Alla fine di ottobre, l’agenzia ufficiale degli Emirati ha riferito 132,563 studenti provenienti da 614 scuole con qualifiche libanesi in questa edizione. Questa rassegna nazionale precede lo spettacolo Kfarjouz. Il risultato locale è più limitato: 350 studenti hanno letto e riassunto i dieci libri nel primo taccuino.

Illustrazione foto: Nabatiyah al-Tahta, 8 maggio 2011. Questo archivio non mostra la Kfarjouz High School o il suo soggiorno. Credito: ansam61@hotmail.com / Panoramio, via Wikimedia Commons♪, CC BY 3.0. Immagine ridimensionata e integrata con la copertura Libnanews.

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