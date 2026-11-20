La Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di San Giuseppe di Beirut annuncia lunedì 30 novembre 2026 il simposio « Costituzione centenaria, nuove prospettive ». Gli incontri iniziano alle 9 di mattina presso l’anfiteatro Leila Turqui della Biblioteca Orientale, St. Joseph’s University Street, ad Ashrafieh.
Cento anni dopo l’adozione della Costituzione libanese, il giorno propone di rivedere le origini e gli sviluppi della Costituzione e poi di esaminare le questioni attuali, i poteri del Capo di Stato al posto delle donne e della giustizia sociale. La Fondazione Michel Chiha organizza la mattina con la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche della USJ, della Biblioteca Orientale, dell’Università Americana di Beirut e dell’Università libanese. La facoltà organizza il pomeriggio.
Dalle 9: da dove proviene la Costituzione del 1926?
Il rettore della USJ, François Boëdec, e il presidente della Fondazione Michel Chiha, Claude Doumet Serhal, apriranno la conferenza. La prima tavola rotonda, moderata da Marie-Claude Najm, si concentrerà sul ruolo di Michel Chiha alle 9,30 con Karim Bitar, e poi sulle fonti della Costituzione alle ore 10 con Nadi Abi Rached. Alle 11, Joseph Maïla ritornerà al testo del 1926 e alla sua evoluzione.
Alle 11:30, Farès El-Dahdah presenterà la piattaforma digitale della Fondazione Michel Chiha sugli archivi costituzionali. Il programma annuncia una presentazione, senza specificare una data online. Per mezzogiorno è previsto un dibattito.
Dalle ore 15: poteri statali e questioni sociali
Con Ziyad Baroud in moderazione, Rizk Zgheib parlerà alle ore 15 sulle competenze implicite del Capo di Stato, poi Lara Karam Boustany alle 3:20 su « governi atipici ». Una discussione seguirà alle 15.40.
Alle 16.15, una discussione moderata da Samer Ghamroun parlerà delle finanze pubbliche a sua volta con Ghada Ayoub, il liberalismo economico e la giustizia sociale con François Blanc, e poi il luogo delle donne nella Costituzione con Diane Khair. La conferenza di chiusura è prevista per le 17:30: Charles-Édouard Sénac discuterà le sfide del costituzionalismo in Libano.
Informazioni pratiche
Quando:lunedì 30 novembre 2026, apertura alle ore 9, ripresa alle ore 15 e inizio della conferenza di chiusura alle ore 17.30 di Beirut.
Dove:Biblioteca orientale della USJ, Leïla Turqui anfiteatro, St. Joseph’s University Street, Ashrafieh, Beirut.
Accesso:né i termini tariffari né di registrazione sono specificati nell’invito. Il programma del 30 novembre è annunciato dalla Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche della USJ.
Secondo l’invito, il ciclo « Costituzione libanese: Evoluzione, Sfide e Prospettive » proseguirà il 1 dicembre presso l’American University di Beirut e il 2 dicembre presso l’Università libanese. Questi due giorni non sono tenuti presso la Biblioteca Orientale.
Visuale: invito al simposio distribuito dalla Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di San Giuseppe di Beirut, con la Fondazione Michel Chiha e la Biblioteca Orientale. Poster ufficiale presentato in Libnanews.
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