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L’elenco del Centro di Conservazione dell’Energia libanese del novembre 2026 annuncia un nuovo criterio di formazione per fornitori e installatori solari raccomandati. Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2027. Per una famiglia, l’elenco può aiutare a scegliere chi chiedere un preventivo, ma non garantisce l’autonomia dell’alloggiamento o la corretta esecuzione di un progetto specifico.

Nella versione 25, datata novembre 2026, il Centro libanese per la conservazione dell’energia (LCEC) afferma che, a partire dal 2 gennaio 2027, le società già registrate o che desiderano aderire all’elenco saranno tenute ad ottenere almeno il 70 per cento dei punti assegnati dal Comitato libanese del Consiglio mondiale dell’energia per la partecipazione ai suoi seminari tecnici. La soglia corrisponde a certificati di presenza. Questo non è né un punteggio ottenuto su un esame né una misura della qualità del lavoro svolto da un cliente. A partire dal 20 novembre, questa è una condizione annunciata, non ancora applicabile.

Ciò che il Centro verifica a livello aziendale

I criteri pubblicati per l’elenco corrente riguardano prima il fornitore o l’installatore. Il Centro richiede, tra l’altro, una registrazione commerciale e fiscale, un ingegnere elettrico registrato con l’Ordine che ha almeno cinque anni di esperienza fotovoltaica, e un contratto valido con un ingegnere civile o meccanico che soddisfa le condizioni specificate. Un tecnico dipendente a tempo pieno deve anche tenere le qualifiche e i certificati di formazione specificati nel documento.

Il Centro chiede alle aziende di fornire una dichiarazione firmata che i prodotti utilizzati rispettano gli standard Libnor, nonché i riferimenti del sito. Il documento stabilisce un cumulo di oltre 1.200 kWc installati e almeno due sistemi di oltre 150 kWc, uno dei quali è messo in funzione e completamente operativo. L’esperienza a questa scala è un criterio per selezionare l’impresa; non è un’esperta copertura di un individuo. Né la dichiarazione di conformità dell’installatore sostituisca il foglio di equipaggiamento specifico proposto nella stima.

Controllare che il preventivo commette l’installatore giusto

Il primo riflesso è quello di portare il nome sulla stima più vicino a quello della lista più recente. Se la vendita, l’installazione e il servizio post-vendita sono forniti da diverse aziende, è necessario identificare per iscritto chi è responsabile dell’installazione, che è responsabile delle garanzie dei dispositivi e a chi fare un reclamo. La registrazione nel registro non esonera le procedure e i controlli applicabili al sito.

Prima di confrontare le promesse di autonomia, chiedere quali dispositivi saranno in grado di rimanere alimentati durante una chiusura e su quale ipotesi di consumo si basa il calcolo. Includere nella stima i riferimenti esatti dell’attrezzatura, la capacità utilizzabile della batteria e le condizioni operative in caso di guasto. Questi elementi si riferiscono all’alloggio e alle attrezzature acquistate; L’elenco del Centro, tuttavia, fornisce informazioni sulla società.

Un rimedio tecnico, non una garanzia di rimborso

Il Centro riferisce che esamina la sua lista ogni due mesi e monitora le aziende sulla base dei ritorni dei clienti. In caso di un ritorno negativo, le sue squadre dicono che sono pronti a controllare una struttura gratuitamente. Questa possibilità di ispezione tecnica non costituisce un impegno per il rimborso o una promessa di ritardo. Per un reclamo da prendere in considerazione, mantenere il preventivo firmato, fattura e riferimenti di struttura, con una descrizione di ciò che non funziona come previsto.

Archivio foto: pannelli della stazione di misura della qualità dell’aria a Horsh Beirut, settembre 2021. Questa struttura non è residenziale. Pharling, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Foto incorniciata.

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