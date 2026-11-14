Yemen: rinnovate le sanzioni, embargo da rafforzare

Il Consiglio di Sicurezza estende sanzioni mirate contro lo Yemen e sta preparando ulteriori misure sui componenti da utilizzare nella fabbricazione di armi. Adozione da parte della Commissione in data 12 novembre. Il calendario distingue tra il rinnovo delle restrizioni, il mandato degli esperti e una decisione prevista a gennaio sui beni a duplice uso. Le attività umanitarie e il dialogo politico rimangono questioni esplicite.

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Il Consiglio di sicurezza ha esteso le sanzioni mirate contro lo Yemen il 12 novembre 2026. Adozione da parte del Parlamento europeo in data 14 novembre. Sta anche preparando un nuovo passo nel controllo dei componenti che potrebbero alimentare la produzione di armi Houthis. Il voto riunisce i quindici membri, ma le loro spiegazioni rivelano persistenti disaccordi sulla pressione di mettere sul movimento e sulla protezione delle attività civili.

Il problema non è limitato al rinnovo annuale di un dispositivo. I membri del Consiglio stanno cercando di adattare l’embargo alle catene di approvvigionamento che non solo portano armi finite. Parti o sostanze utilizzate nell’economia civile possono anche essere utilizzate per produrre attrezzature militari. Il trattamento di queste merci a duplice uso è ora un’impresa esplicita, senza che il voto del 12 novembre sia equivalente ad un divieto generale già applicabile a tutti questi prodotti.

Penalità in Yemen: due calendari separati

Le misure finanziarie e le restrizioni di viaggio si applicano a persone e entità designate. Non costituiscono un embargo commerciale generale contro la popolazione yemenita. Il loro rinnovo per 12 mesi garantisce la continuità del regime stabilito dalla risoluzione 2140 del 2014. L’embargo delle armi, emerso dalla risoluzione 2216 adottata nell’aprile 2015, è un quadro separato, senza scadenze annue comparabili.

Il mandato del gruppo di esperti per assistere il comitato delle sanzioni è prorogato fino al 15 dicembre 2027. Questa data non deve essere confusa con il 14 novembre, che è stato scelto per le misure mirate. Il gruppo aiuta a documentare la loro applicazione e i circuiti che permettono di bypassarli. La sua ritenzione fornisce al comitato un lavoro di follow-up che va oltre il tempo della votazione.

Il Consiglio ha inoltre chiesto che il gruppo sia composto da sei membri, con competenze dedicate alla sicurezza marittima. Ciò riflette il ruolo delle rotte marittime nelle forniture militari e nelle minacce alla navigazione. Rafforza un’indagine e uno strumento di sorveglianza, senza creare una nuova forza navale dell’ONU.

Componenti a doppio uso, prossimo punto di negoziazione

Il Consiglio intende decidere, entro l’11 gennaio 2027, le misure appropriate per taluni componenti chimici e precursori identificati dagli esperti. Il lavoro deve riguardare la fornitura, la vendita, il trasferimento o la diversione a persone e entità designate. Questa scadenza si apre per ulteriori negoziati: non significa che sia già stato redatto un elenco definitivo dei prodotti vietati.

Il rappresentante britannico Sarah MacIntosh ha confermato questa distinzione nella sua spiegazione del voto. Londra, che ha guidato i negoziati, desidera lavorare con gli altri membri su un elenco di merci interessate. Esso ritiene che questi componenti supportano le capacità di produzione di armi locali di Houthis. Per il Regno Unito, l’adattamento dei controlli dovrebbe limitare queste capacità piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla fornitura di armi complete.

La difficoltà sta nella natura stessa di questi prodotti. Il controllo basato sul loro possibile uso militare richiede l’identificazione di destinatari e rischi di diversione. Trattare qualsiasi commercio civile come una fornitura militare senza distinzione andrebbe oltre la logica mirata della disposizione. È proprio su questo confine tra restrizioni e attività legittime che le spiegazioni di voto differiscono.

Mosca approva il rinnovo, il metodo dei concorsi

La Russia ha votato a favore della risoluzione mentre critica il suo equilibrio politico. Anna Evstigneeva considerò un approccio controproducente che avrebbe posto la responsabilità di tutta l’escalation su Ansar Allah, il nome ufficiale del movimento Houthi. Tuttavia, ha condannato attacchi alle infrastrutture civili saudite e ostacoli alla libertà di navigazione.

Mosca ritiene che le sanzioni dovrebbero facilitare un insediamento politico e non servire a punire un partito al conflitto. Il suo rappresentante ha anche messo in guardia contro le restrizioni sui beni a duplice uso che ostacolano le attività commerciali e umanitarie legittime. Il suo sostegno al testo non era quindi valido per tutte le proposte di serraggio che potrebbero seguire.

Questa posizione chiarisce la portata del consenso. I membri hanno accettato di mantenere il quadro comune, ma non tutti hanno dato lo stesso significato al suo rafforzamento. Né il voto permette che i titoli politici utilizzati da alcune delegazioni contro gli Houthis siano presentati come una nuova designazione all’unanimità decisa dal Consiglio.

Il dialogo e il personale detenuto rimangono al centro

La Somalia, anche parlando a nome della Repubblica Democratica del Congo e della Liberia, ha sostenuto il rinnovamento e chiede il ritiro da tutte le parti. I tre Stati africani difesero un insediamento inclusivo sotto l’egida delle Nazioni Unite, rispettando l’unità e la sovranità dello Yemen. Hanno anche chiesto il rilascio immediato e incondizionato del personale delle Nazioni Unite detenuto dal Houthis.

Il Regno Unito si applica per lo stesso rilascio, estendendosi al personale della società umanitaria, diplomatica e civile. Nella sua dichiarazione del 12 novembre, Sarah MacIntosh ha ricordato anche l’entità dei bisogni umanitari. Questa preoccupazione non sostituisce i controlli militari: richiede che la loro attuazione non blocchi il soccorso e lo scambio civili autorizzati.

Il prossimo passo identificabile è ora il 11 gennaio 2027 incontro su componenti e precursori. Sarà quindi necessario esaminare i prodotti effettivamente selezionati, i destinatari e le regole di attuazione. È questo testo aggiuntivo, e non solo il rinnovo annuale delle sanzioni, che chiarirà la nuova portata delle restrizioni.

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