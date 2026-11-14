Al-Alwani: corpo di ritorno, pista siriana esaminata

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Il corpo di Ahmed al-Alwani lasciò Beirut per Baghdad sabato 14 novembre 2026, mentre l’indagine libanese rimane concentrata su coloro che lo accompagnavano prima della sua morte. I rapporti televisivi libanesi si riferiscono al loro passaggio attraverso Wadi Khaled sul confine siriano. Questo presunto percorso non costituisce in questa fase un risultato giudiziario pubblico.

L’ambasciatore iracheno in Libano, Mohammad Reda al-Husseini, ha annunciato la partenza della bara a 0905 ore dall’aeroporto di Beirut. Un velivolo privato portava i resti, accompagnati da diversi membri della famiglia. Secondo la sua dichiarazione, l’Ambasciata aveva completato le formalità giudiziarie e di sicurezza libanesi e le procedure consolari. Questo annuncio conferma la partenza a Baghdad, non solo l’orario di arrivo in Iraq.

Al-Alwani: il sentiero del passaggio attraverso Wadi Khaled

Le informazioni riportate sabato mattina descrivono un gruppo dalla Siria di Wadi Khaled, nel nord del Libano, poi a sinistra dopo l’omicidio. Un altro canale libanese aveva già segnalato venerdì 13 novembre, che due sospetti in questo caso avevano preso un passaggio non ufficiale attraverso la zona per entrare ed uscire dal territorio.

Queste storie convergono su un presunto percorso. Tuttavia, non permettono di stabilire l’identità dei sospetti, il loro ruolo esatto o i loro possibili sponsor. Non ci sono elementi giudiziari pubblici consultati per confermare questa ricostituzione nel suo insieme. Né il presunto passaggio della Siria stabilisce un coinvolgimento delle autorità siriane.

Le informazioni sulla cooperazione con Damasco richiedono la stessa cautela. Secondo i rapporti televisivi del 13 novembre, le autorità libanesi hanno trasmesso fotografie e numeri di telefono per trovare due persone ricercate. L’obiettivo sarebbe quello di identificarli e individuarli prima di una richiesta formale di resa in Libano.

Un funzionario giudiziario libanese, intervistato dalla stampa di lingua araba di venerdì, ha contestato proprio i conti sostenendo che la loro identità è stata già stabilita. Egli ha indicato che Beirut aveva cercato assistenza siriana in questa identificazione. Ha presentato la loro fuga in Siria come una forte ipotesi, senza annunciare il loro arresto. Nessuna resa di sospetti in Libano è confermata nelle informazioni verificate per questo articolo.

Ieri sera dall’arrivo di Erbil

Le dichiarazioni irachene del 12 novembre ci permettono di tracciare parte del viaggio dell’ex vice. Secondo l’ufficiale di sicurezza iracheno Saad Maan, Ahmed al-Alwani è arrivato da Erbil a Beirut giovedì sera, 5 novembre. Lasciò l’aeroporto in taxi e raggiunse un hotel vicino a Raouché.

Meno di un’ora dopo aver preso la sua stanza, sarebbe venuto a spiegare al personale che gli amici stavano venendo a prenderlo. Saad Maan ha riferito che i dipendenti hanno descritto gli interlocutori parlando con un accento siriano e una vettura bianca Range Rover. Queste testimonianze si riferiscono a persone viste con lui, non sufficienti a stabilire la loro nazionalità o colpa.

Secondo lo stesso racconto, Al-Alwani ha chiamato la sua famiglia due volte. L’ultimo scambio è venuto dall’appartamento di Tarik Jdide a Beirut. Dopo diversi giorni senza notizie, un parente ha contattato l’ambasciata martedì 10 novembre. La rappresentanza diplomatica ha poi coordinato il processo con i servizi libanesi.

La scoperta del corpo e la data della morte non deve essere confusa. Le prime narrazioni pubblicate differivano sulla linea temporale della scoperta. Non permettono di stabilire con certezza il tempo della morte. L’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione, guidato da Ahmad Rami al-Hajjj, supervisiona le indagini da parte del ramo di intelligence delle Forze di Sicurezza Interna.

Il proprietario dell’appartamento sentito, l’identità confermata dal DNA

Saad Maan ha anche annunciato la detenzione pre-triale del proprietario libanese dell’appartamento. L’ha presentato come misura precauzionale relativa all’identificazione degli inquilini. Questa misura non costituisce una condanna o una prova di coinvolgimento nell’omicidio.

L’11 novembre, il figlio di Ahmed al-Alwani arrivò in Libano su richiesta del Procuratore Generale. Le autorità hanno raccolto la sua testimonianza e raccolto un campione per il confronto genetico. La decomposizione del corpo aveva complicato un primo riconoscimento visivo da parte dei parenti.

Venerdì sera, 13 novembre, l’ambasciata irachena ha annunciato di aver ricevuto i resti su richiesta della famiglia. Ha confermato che le analisi del DNA corrispondevano ai campioni prelevati dal figlio del defunto. Ha anche menzionato un esame dello scanner e un rapporto del medico legale libanese, una copia di cui doveva essere dato ai parenti.

L’Ambasciata ha indicato che il rapporto ha chiarito le cause della morte, senza stabilire i risultati medici nel comunicato consultato. Sarebbe quindi errato presentare come sicuramente dimostrato un particolare metodo di omicidio. L’ipotesi di asfissia è apparsa nei precedenti conti dei media; non sostituisce la lettura di un risultato forense pubblico.

Un caso continuato tra Beirut e Baghdad

Un ex rappresentante della provincia irachena di Al-Anbar, Ahmed al-Alwani aveva presieduto il Comitato economico del Parlamento. Il suo viaggio è stato segnato dal suo arresto a Ramadi nel dicembre 2013 e più di 11 anni di detenzione. Il suo rilascio è stato annunciato nell’aprile del 2025 nel contesto dell’applicazione dell’amnistia generale.

Questa traiettoria spiega la forte risonanza della sua morte in Iraq. Non permette di dedurre il movente. Le informazioni giudiziarie riportate di venerdì hanno aperto le domande del suo rapporto con i sospetti e le ragioni dell’omicidio.

L’ambasciata irachena sostiene di continuare a coordinarsi con i servizi giudiziari e di sicurezza di entrambi i paesi. Il trasferimento del corpo ora permette ai parenti di organizzare funerali in Iraq. Non chiude il caso libanese: l’identificazione delle persone ricercate, la loro possibile ubicazione in Siria e le conclusioni dell’indagine sono ancora attesi.

Illustrazione: tribunale di Beirut, fotografia di archivio non datata, archivio di Libnanews. Questo non è il luogo dove il corpo è stato scoperto.

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