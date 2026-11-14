Stato 2030: riorganizzarsi prima di reclutare

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Il piano statale 2030 sta facendo un nuovo passo, senza dover ancora riorganizzare le amministrazioni. Il 12 novembre Fadi Makki presentò Joseph Aoun con il completamento del suo piano principale. Il Ministro dello Sviluppo Amministrativo annuncia raccomandazioni per la prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Il giorno prima, in Parlamento, Farid Boustany aveva difeso un ordine di priorità: rivedere le strutture prima di riempire le vacanzie.

Un Master Plan pronto per il governo

Secondo Fadi Makki, il progetto di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni è stato lanciato circa un anno prima. Il ministro dichiara di aver consultato i cittadini e le amministrazioni. Le raccomandazioni risultanti da questo lavoro riguardano l’organizzazione delle istituzioni, le loro capacità umane e la qualità dei servizi.

La riunione di Baabda segna il completamento annunciato di questo lavoro preparatorio. Non vale la pena adottare tutte le misure da parte del governo. Il ministro deve ancora presentare le sue principali raccomandazioni al Consiglio dei ministri.

Makki ha anche annunciato che la carta di un cittadino era pronta. Sulla base delle aspettative raccolte durante le consultazioni, deve specificare i diritti degli utenti nel loro rapporto con l’amministrazione e gli obblighi dell’amministrazione a loro.

Riorganizzare prima di reclutare

La commissione parlamentare per l’economia ha dedicato la sua riunione dell’11 novembre all’effetto della riforma amministrativa sulla crescita economica e la stabilità. Fadi Makki ha presentato il suo approccio su invito del presidente della commissione, Farid Boustany.

Alla fine di questa sessione, Boustany ha chiesto di rivedere la struttura del settore pubblico prima di aumentare il personale o riempire i posti vacanti. Per il deputato, la riorganizzazione deve precedere il reclutamento per migliorare l’efficienza e la produttività. Questa è la posizione espressa dal presidente della commissione, non l’annuncio di una nuova concorrenza.

Boustany ha anche reso omaggio agli ufficiali che continuano ad affrontare il processo nonostante i bassi salari e le risorse. Ha chiesto un trattamento equo e non ha ridotto il funzionamento del settore pubblico alla percentuale delle amministrazioni attive. La sua posizione combina quindi la ristrutturazione dei servizi con la situazione del personale.

Più di 200 iniziative annunciate

In un intervento presso l’Università libanese-americana, riferito il 12 novembre, Makki ha descritto un programma di oltre 200 iniziative. La fusione di alcuni stabilimenti e l’abolizione di altri sono alcuni dei viali presentati. Il ministro cerca un quadro amministrativo, legislativo e digitale più coerente.

Ha citato la carta del cittadino, la costruzione della strategia anti-corruzione 2027–32 e un indicatore annuale per misurare la soddisfazione dell’utente e la fiducia nell’amministrazione. Questi strumenti hanno funzioni diverse: definire impegni, prevenire pratiche irregolari e servizi di misura resi.

A livello digitale, Makki ha riferito su oltre 26.000 passi compiuti attraverso 32 dipartimenti del Ministero del Lavoro. Ha presentato la registrazione elettronica e la digitalizzazione delle autorizzazioni ospedaliere CNSS come passi successivi. Questi annunci non significano che tutti questi servizi sono già aperti.

Alla fine del 2027 il Ministro ha anche fissato l’obiettivo di un’identità digitale unificata, progettata per collegare circa 2.700 servizi pubblici. Questa scadenza rimane un obiettivo. Per lo Stato 2030, la prossima decisione prevista è ora la considerazione delle raccomandazioni del Consiglio dei ministri, prima delle azioni specifiche di ciascuna amministrazione.

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