Beirut Bar Association: quattro posti da riempire

Il bar di Beirut ha eletto quattro membri del suo consiglio il 15 novembre. Quindici candidati. Le Forze libanesi, Kataeb e il Futuro sostengono quattro nomi comuni, tra cui Wassim Bou Tayeh e altri candidati. Due membri uscenti stanno cercando un nuovo termine di tre anni la domenica.

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Domenica 15 novembre 2026, gli avvocati del bar di Beirut devono eleggere quattro membri del loro consiglio per un periodo di tre anni. Quindici candidati rimangono in sospeso. Alla vigilia delle elezioni, le Forze libanesi, Kataeb e la Corrente Futura sostengono gli stessi quattro nomi: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab e Elie Klimos.

Questo gruppo affronta in particolare Wassim Bou Tayeh, sostenuto dalla Free Patriotic Current, così come altri candidati indipendenti. L’Assemblea Generale si riunisce sotto la presidenza del bastone Imad Martinos. Si tratta di rinnovare una parte del consiglio, non eleggere un nuovo bastone.

Beirut Bar Association: 15 candidati per quattro seggi

L’elezione era originariamente prevista per il 1o novembre. Poiché la prima assemblea non ha incontrato un quorum, l’elezione è stata rinviata fino al 15 novembre. Quattro termini stanno per finire: quelli di Labib Harfouche, tesoriere dell’ordine, Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh e Alexander Najjar. Klimos e Bou Tayeh si rappresentano a vicenda.

Le quindici applicazioni includono anche Wissam Eid, Soha al-Assaad, Hadi Francis, Adib Zakhour, Hassanein Mourad, Maya Chehab, Mirna Traboulsi, Elias Akl, Elie Kazan, Riyad Chidiac, Maha Zalaqat, Joe Nahoul e Pouzant Bastajian.

Le forze libanesi, Kataeb e il futuro si uniscono

Il riavvicinamento elettorale coinvolge le Forze libanesi e il Kataëb in futuro. Le prime due parti sostengono rispettivamente Riyad Chidiac e Elie Kazan. Maya Chehab gode del sostegno del Futuro, senza essere presentato come membro candidato del movimento. Elie Klimos completa il gruppo.

Nel suo annuncio di sostegno, il settore Future Lawyer ha mantenuto questi quattro nomi.

Questa configurazione riunisce formazioni appartenute all’alleanza del 14 marzo. Tuttavia, è a favore di una specifica elezione professionale. Le candidature di Chehab e Klimos non sono confuse con quelle dei due rappresentanti partigiani, Chidiac e Kazan.

Bou Tayeh e candidati al di fuori del gruppo

Wassim Bou Tayeh, membro uscente del Consiglio, è nominato per la Corrente Patriottica libera. Si presenta quindi al raggruppamento dei tre corsi di formazione, mentre difende il proprio bilancio all’interno del corpo professionale.

Wissam Eid si presenta fuori dal gruppo Chidiac-Kazan-Chehab-Klimos. I nomi di Soha al-Assaad, Hadi Francis e Maha Zalaqat sono anche tra i concorrenti.

La riunione del 15 novembre deve ora separare queste candidature e nominare i quattro membri a sedere per i prossimi tre anni.

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