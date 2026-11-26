Il 26 novembre il governo britannico ha presentato un disegno di legge per attuare due accordi con l’UE. Controlli e campionamento non cambiano immediatamente.

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Giovedì 26 novembre, il governo britannico ha presentato la sua legge sul partenariato europeo. Il testo dovrebbe consentire al Regno Unito di attuare due accordi negoziati con l’Unione europea: uno sui controlli sanitari e fitosanitari e l’altro sul ravvicinamento dei mercati del carbonio. Il deposito di testo non rimuove alcun controllo da solo.

Meno certificati per il commercio agroalimentare

Entrambe le parti avevano annunciato la fine dei negoziati al vertice del 20 novembre. Per gli scambi tra il Regno Unito e l’Unione, l’accordo sulla salute prevede l’abolizione della maggior parte dei certificati e dei controlli attualmente applicabili agli animali, ai prodotti di origine animale e alle piante interessate. Londra cita salsicce fresche, patate di semi e cozze come prodotti il cui accesso al mercato europeo sarebbe facilitato. Entrambe le parti si applicano dal 1° marzo 2028.

Il regime prevede anche la semplificazione di alcuni scambi tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord in concomitanza con il quadro Windsor. Non si pone in discussione le regole specifiche dell’accesso del Nord irlandese al mercato unico. I costi di certificazione più bassi annunciati da Londra non sono un calo di prezzo già osservato nei negozi.

Un programma diverso per il carbonio

Il secondo accordo dovrebbe consentire il reciproco riconoscimento delle indennità di emissione. L’obiettivo è quello di operare questo collegamento dal 1° gennaio 2028. Una volta completate le procedure, le merci interessate potrebbero beneficiare di esenzioni reciproche dai meccanismi di regolazione del carbonio alle frontiere. I 6,5 miliardi di sterline citati dal governo rappresentano il valore stimato delle esportazioni britanniche interessate, in particolare l’acciaio e l’alluminio, e non la quantità dei prelievi evitati.

Il governo del Regno Unito afferma che si allineerà alle norme europee nei settori coperti e sarà consultato in anticipo sul loro sviluppo. Esso prevede un controllo parlamentare delle nuove o modificate norme. La fase del 26 novembre mira a dare al governo i mezzi legali per attuare gli accordi; Non si applica all’adozione della legge o all’entrata in vigore dei due accordi.

Archivio Foto: Europa building of the European Council in Brussels, febbraio 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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