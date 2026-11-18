La coalizione dell’Arabia Saudita sostiene di aver distrutto 60 obiettivi militari degli Huthies in quattro province yemenite. Le sue comunicazioni il 18 novembre citano tunnel di stoccaggio missili e laboratori di droni. Il danno non è confermato indipendentemente e nessuna valutazione umana è inclusa in questi testi. Questo annuncio viene dopo una pretesa dispersa contro due stazioni della pipeline saudita orientale-occidentale, il cui danno rimane anche non confermato. Le conseguenze operative degli scioperi restano da stabilire.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La coalizione dell’Arabia Saudita sostiene di aver distrutto 60 obiettivi militari degli Huthies nello Yemen. In due comunicazioni emesse il 18 novembre 2026, il suo portavoce descrisse un’operazione contro le capacità balistiche, i droni e la minaccia marittima del movimento. La distruzione annunciata non è confermata indipendentemente.

Coalizione cita quattro province yemenita

Il resoconto ufficiale del portavoce, Turki al-Maliki, pone gli obiettivi nelle province di Sana’a, Hodeida, Amran e Saada. Essa non pubblica, nei testi consultati, una ripartizione del totale tra questi quattro territori.

Una seconda comunicazione specifica le installazioni che la coalizione sostiene di aver distrutto: tunnel che ospitano le scorte di missili balistici in montagna, così come workshop per il montaggio e lo stoccaggio di droni. Queste categorie descrivono il bilancio richiesto dalle forze coinvolte nell’operazione, non un inventario verificato sul terreno.

L’obiettivo annunciato è quello di indebolire le capacità balistiche e i droni dell’Houthis, pur neutralizzando la loro minaccia marittima. Questa formulazione stabilisce un’intenzione militare. Non stabilisce che i corsi d’acqua sono ora sicuri o che il movimento ha perso alcuna capacità di attaccare.

Nuovo annuncio dopo reclami contro pipeline

Questa comunicazione segue quella dell’Houthis di martedì 17 novembre, relativa alle stazioni di pompaggio 8 e 9 della pipeline saudita orientale-occidentale. Il loro portavoce militare Yahya Saree ha affermato di aver usato cinque droni e causato incendi. Libnanews ha riferito questo reclamo senza presentare il danno come stabilito.

La coalizione aveva annunciato separatamente l’intercettazione di un drone nella zona di Riyadh. Gli elementi disponibili non consentono a questo velivolo di essere precisamente associati ai cinque droni rivendicati. Né possono concludere che il trasporto di petrolio è interrotto.

Le due comunicazioni consultate sui 60 obiettivi non forniscono alcun risultato umano. La mancanza di cifre non significa che non ci siano state vittime. La reale portata della distruzione e le sue conseguenze per gli abitanti restano da stabilire.

Referenze

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews