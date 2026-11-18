Asif Merchant è stato condannato martedì 17 novembre 2026, a Brooklyn, a 330 mesi di carcere, o 27 anni e mezzo. Il giudice federale Eric Komitee ha imposto questa sentenza dopo il verdetto di colpevolezza consegnato il 6 marzo. Questo cittadino pakistano di 48 anni è stato condannato per omicidio ordinato e tentato atti terroristici transnazionali in un progetto di assassinio politico presentato negli Stati Uniti.
Asif Merchant condannato a Brooklyn
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti presenta Merchant come agente delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Secondo il suo rapporto di prova, pensava che Donald Trump sarebbe stato l’obiettivo finale. Joe Biden e Nikki Haley sono stati anche tra i possibili obiettivi menzionati. Questa e’ una trama prevenuta, non un vero e proprio assassinio.
Il caso torna alla campagna presidenziale del 2024. Merchant arrivò negli Stati Uniti ad aprile, dopo un soggiorno in Iran. Una conoscenza che aveva chiesto di avvisare l’FBI, poi ha collaborato con gli investigatori. Gli uomini che pensava di reclutare come assassini erano agenti sotto copertura.
Arrest nel luglio 2024, verdetto nel marzo 2026
Il 21 giugno 2024 Merchant diede loro un anticipo di $5.000 a New York, secondo i documenti presentati dall’accusa. Ha quindi pianificato di lasciare gli Stati Uniti e rilasciare istruzioni dall’estero.
Le autorità lo arrestarono il 12 luglio 2024 prima della sua partenza. Questa data è indicata nella dichiarazione iniziale dell’Ufficio del Procuratore, pubblicata nell’agosto 2024, nonché nell’annuncio del verdetto del marzo 2026. La sentenza imposta martedì è quindi una nuova fase giudiziaria, più di due anni dopo il suo arresto.
La difesa annuncia un appello
Secondo un’agenzia di stampa all’udienza, la difesa ha affermato che Merchant aveva agito per paura della sua famiglia in Iran. Ha affermato di aver fatto affidamento sul fallimento del progetto. L’accusa ha sfidato questo vincolo. Teheran ha negato il tentativo di uccidere i funzionari americani.
Il suo avvocato Avraham Moskowitz ha annunciato la sua intenzione di fare appello. Il giudice non ha mantenuto la vita rivendicata dall’accusa. L’annuncio di un ricorso non costituisce ancora la conferma del suo deposito.
Fonti e riferimenti
- Ufficio del procuratore federale di Brooklyn, 17 novembre 2026.
- Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, verdetto del 6 marzo 2026.
- Ufficio del Pubblico Procuratore di Brooklyn, 6 agosto 2024. La data di arresto qui, 12 luglio 2024, è coerente con questi due comunicati precedenti. La data del 17 novembre 2026 indica in questo luogo « 2026 », una data incompatibile con questa cronologia.
- Associated Press, Record of Hearing 17 novembre 2026, 22:50 UTC.
- Fotografia: Ajay Suresh, Brooklyn Federal Court, 7 luglio 2019♪,CC BY 2.0. Proporzionale ridimensionamento e condimento tipografico Libnanews.
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