Il tribunale federale di Brooklyn ha stabilito la sentenza di Asif Merchant a 27 anni e mezzo, si è dichiarato colpevole in marzo in un appezzamento di assassinii politici foiled negli Stati Uniti. Il caso riguarda i fatti del 2024 e i legami con i Guardiani della Rivoluzione, secondo l’ufficio del procuratore americano. La cronologia distingue il suo arresto dalla decisione e dalla sentenza della giuria. La sua difesa ha suscitato paure per la sua famiglia; un avvocato ha annunciato una chiamata.

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Asif Merchant è stato condannato martedì 17 novembre 2026, a Brooklyn, a 330 mesi di carcere, o 27 anni e mezzo. Il giudice federale Eric Komitee ha imposto questa sentenza dopo il verdetto di colpevolezza consegnato il 6 marzo. Questo cittadino pakistano di 48 anni è stato condannato per omicidio ordinato e tentato atti terroristici transnazionali in un progetto di assassinio politico presentato negli Stati Uniti.

Asif Merchant condannato a Brooklyn

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti presenta Merchant come agente delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Secondo il suo rapporto di prova, pensava che Donald Trump sarebbe stato l’obiettivo finale. Joe Biden e Nikki Haley sono stati anche tra i possibili obiettivi menzionati. Questa e’ una trama prevenuta, non un vero e proprio assassinio.

Il caso torna alla campagna presidenziale del 2024. Merchant arrivò negli Stati Uniti ad aprile, dopo un soggiorno in Iran. Una conoscenza che aveva chiesto di avvisare l’FBI, poi ha collaborato con gli investigatori. Gli uomini che pensava di reclutare come assassini erano agenti sotto copertura.

Arrest nel luglio 2024, verdetto nel marzo 2026

Il 21 giugno 2024 Merchant diede loro un anticipo di $5.000 a New York, secondo i documenti presentati dall’accusa. Ha quindi pianificato di lasciare gli Stati Uniti e rilasciare istruzioni dall’estero.

Le autorità lo arrestarono il 12 luglio 2024 prima della sua partenza. Questa data è indicata nella dichiarazione iniziale dell’Ufficio del Procuratore, pubblicata nell’agosto 2024, nonché nell’annuncio del verdetto del marzo 2026. La sentenza imposta martedì è quindi una nuova fase giudiziaria, più di due anni dopo il suo arresto.

La difesa annuncia un appello

Secondo un’agenzia di stampa all’udienza, la difesa ha affermato che Merchant aveva agito per paura della sua famiglia in Iran. Ha affermato di aver fatto affidamento sul fallimento del progetto. L’accusa ha sfidato questo vincolo. Teheran ha negato il tentativo di uccidere i funzionari americani.

Il suo avvocato Avraham Moskowitz ha annunciato la sua intenzione di fare appello. Il giudice non ha mantenuto la vita rivendicata dall’accusa. L’annuncio di un ricorso non costituisce ancora la conferma del suo deposito.

Fonti e riferimenti

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