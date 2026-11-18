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La Forza di Difesa del Bahrain sostiene di aver respinto diversi attacchi aerei iraniani mercoledì 18 novembre 2026. Il suo comando generale ha annunciato in un comunicato stampa sul suo conto ufficiale. Questo nuovo episodio è diverso da quello di martedì 17 novembre, che è stato oggetto di un reclamo iraniano contro lo sceicco Issa.

Un comunicato del 18 novembre in Bahrain

Il documento accusa l’Iran di continuare i suoi attacchi al regno. Ha detto che i sistemi di difesa aerea avevano affrontato diversi attacchi mercoledì. Il messaggio è stato rilasciato al 0128 UTC, cioè 0428 ore in Bahrain e 0328 ore a Beirut.

Il comando non specifica il numero di aerei o proiettili, il loro tipo o i siti di destinazione. Né fornisce alcuna valutazione umana o materiale. L’attribuzione all’Iran e il risultato della risposta rimangono dichiarazioni dell’esercito del Bahrain, senza conferma indipendente qui presentata.

Non trasporre il bilancio USA di martedì

Il giorno prima, le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicarono un attacco di droni su un radar americano sulla base dello sceicco Issa. Il Bahrain aveva annunciato intercettazioni. Il comando degli Stati Uniti CENTCOM aveva anche sostenuto che i droni erano stati intercettati, senza danni alle attrezzature degli Stati Uniti o lesioni al personale degli Stati Uniti.

Libnanews ha riferito queste dichiarazioni nel suo seguito il 17 novembre. Quel disco americano riguardava questo episodio specifico. Non ci permette di stabilire le conseguenze degli attacchi annunciati mercoledì, né di presumere che essi mirassero alla stessa base.

Il comunicato stampa del 18 novembre lascia quindi aprire i dettagli dei mezzi utilizzati, gli obiettivi previsti e le possibili conseguenze sul terreno. Il suo silenzio sulle vittime non costituisce un record di zero vittime.

Referenze

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