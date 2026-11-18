Sette droni sono stati rilevati nel cielo moldavo il 17 novembre, secondo un’osservazione militare ancora provvisoria. L’aviazione civile conferma la riapertura del settore Centro dopo una chiusura temporanea, senza annunciare in questo comunicato il sollevamento di tutte le restrizioni. Frammenti sono stati trovati anche vicino a Naslavcea. I rapporti, gli impatti sul terreno e le scoperte dei detriti devono essere distinti: le autorità continuano i loro controlli e non forniscono una valutazione umana consolidata nelle comunicazioni consultate.

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La Moldavia ha rilevato sette droni nel suo spazio aereo martedì 17 novembre 2026, tra le 15.45 e le 18.10, secondo il Ministero della Difesa. La sua ricerca preliminare ha identificato cinque impatti sul terreno e un possibile sesto. Una chiusura temporanea del cielo nazionale ha interrotto i voli civili.

Le autorità militari pongono queste incursioni nel contesto degli attacchi russi contro l’Ucraina. Le loro dichiarazioni consultate non danno una valutazione umana consolidata. L’assenza di tale valutazione non consente di affermare che nessuna persona è stata ferita.

Drones in Moldova: chiusura e riapertura parziale

Una prima dichiarazione militare descrive due passaggi dello stesso velivolo Geran-2. A 1549 ore è entrato dalla regione ucraina di Odesa a Tiraspol prima di uscire. Alle 16:02, tornò a Mălăiești, nel distretto di Grigoriopol. Non sono quindi due droni separati in questo primo rapporto.

Le autorità segnalano poi un velivolo Shahed in direzione di Botanica, un’area di Chișinău. Lo spazio aereo nazionale si chiude a 1627 ora locale. Il 17 novembre la Moldavia e il Libano hanno avuto lo stesso tempo.

L’Autorità per l’Aviazione Civile ha confermato una riapertura del Centro settoriale al 1703, consentendo a due aerei di continuare il loro approccio e l’atterraggio. Questa dichiarazione non è un annuncio di riapertura completa di tutti i settori.

Un volo FLYONE da Sharm el-Sheikh ha aspettato circa trenta minuti vicino al confine rumeno. Era superiore ai 3.000 metri, rispetto ai 1.000 metri per i droni rilevati, secondo l’autorità aeronautica. La Commissione presenta questa procedura come misura di sicurezza, senza annunciare un incidente a bordo.

Osservazioni ancora provvisorie sul terreno

Il bilancio militare ha trovato cinque impatti vicino a Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos e Băxani. Ha menzionato un possibile sesto impatto nel distretto di Ocniśa. Un altro aereo è scomparso dai sistemi di sorveglianza vicino a Leova, andando verso il confine.

In una comunicazione separata, la polizia di confine ha riferito che avevano ricevuto un avviso ucraino alle 18.20 circa. Una pattuglia trovò frammenti di un aereo non identificato alle ore del 1928 vicino a Naslavcea, a circa 50 metri dal confine.

Questa scoperta da sola non è sufficiente per identificare il modello di aeromobile o rivedere il conteggio militare. Gli ufficiali isolarono l’area e chiesero servizi specializzati per stabilire le circostanze. Le autorità chiedono di non toccare i detriti e di avvertire il servizio di emergenza 112.

Referenze

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