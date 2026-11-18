La Spagna e altri 20 paesi stanno collaborando con l’OMS e l’UNICEF per accelerare la prevenzione e la gestione dell’obesità. Pubblicato il 17 novembre, il loro impegno fissa un orizzonte per il 2030, ma lo lascia agli stati per adattare i loro obiettivi. Il testo dà una precisazione importante sull’obiettivo, che illustra in persone per 100 abitanti. Una riunione online è prevista per il 18 novembre, a seguito del vertice di Madrid in ottobre.

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Il 17 novembre 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’UNICEF annunciarono un impegno comune contro l’obesità con la Spagna e altri 20 paesi. La chiamata combina prevenzione, intervento precoce e accesso alla cura, con una scadenza del 2030. Non costituisce una revisione dei risultati già raggiunti.

Obesità: un obiettivo da leggere con il suo denominatore

Il documento di quattro pagine ha annunciato una riduzione del 5% della prevalenza nazionale. Ma lo spiega da cinque persone di meno di cento, o 500.000 per una popolazione di dieci milioni di adulti. Questo esempio corrisponde matematicamente a cinque punti percentuali, non a una diminuzione relativa del 5% del numero di persone interessate.

Il testo non fissa un anno di riferimento universale. Ogni paese deve fissare il suo obiettivo in base alla sua situazione iniziale. Dove la prevalenza è più alta, fermare la sua progressione è un primo passo. L’esempio adulto non limita l’appello generale a questa popolazione.

Ventun paese, non tutti i membri del programma

Insieme con la Spagna sono Bahrain, Barbados, Botswana, Brasile, Brunei, Egitto, Eswatini, Irlanda, Giordania, Malesia e Mauritius. Inoltre, Messico, Panama, Filippine, Portogallo, Seychelles, Slovenia, Sudafrica, Thailandia e Uruguay.

Questi 20 partner appartengono al gruppo di pionieri del Piano di Accelerazione dell’OMS, con un totale di 34 paesi. La Francia e il Libano non sono inclusi in questo impegno. Il comunicato stampa ricorda che più di un miliardo di persone vivono con obesità in tutto il mondo.

Una presentazione pubblica il 18 novembre

L’OMS annuncia un evento online mercoledì 18 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 17.45 a Parigi, dalle ore 17.30 alle ore 18.45 a Beirut. Questo appuntamento rimane da venire al momento della pubblicazione. Il vertice mondiale si è svolto a Madrid dal 26 al 28 ottobre.

Il programma prevede di presentare la chiamata e la sua attuazione a governi, professionisti, associazioni e individui interessati. Essa distingue così la pubblicazione dell’impresa, datata 17 novembre, dalla sua presentazione pubblica il giorno successivo.

Referenze

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