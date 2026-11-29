La coalizione guidata dai sauditi ha chiesto ai civili di lasciare il passaggio Ras Issa sulla costa del Mar Rosso Yemen la domenica. La Houthis afferma che il sito è stato poi colpito. Non vi è ancora alcuna valutazione indipendente dei danni o delle conseguenze per la fornitura.

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La coalizione guidata dai sauditi ha invitato i civili a lasciare il porto di Ras Issa nella provincia yemenita di Hodeida domenica 29 novembre. La Houthis affermò che il terminal era stato colpito. Nessuna vittima indipendente o valutazione dei danni è stata disponibile a mezzogiorno.

Il portavoce della coalizione, il generale Turki al-Maliki, ha inizialmente presentato l’appello come misura di sicurezza. Ha poi annunciato che la coalizione stava conducendo una risposta militare, che ha giustificato con attacchi houthy a civili e infrastrutture civili. Questa dichiarazione non specifica quale danno è stato causato all’incrocio Ras Issa o quante persone avevano lasciato il sito.

Un colpo segnalato dalla Houthis

Gli Houthis, che controllano la zona, attribuirono uno sciopero all’Arabia Saudita su Ras Issa dopo l’avvertimento. Il loro portavoce militare, Yahya Saree, minacciava in cambio i porti sauditi del Mar Rosso. L’annuncio di queste minacce non conferma un ulteriore attacco alle strutture saudite.

Il terminal Ras Issa si trova nello stesso governatorato della città di Hodeida, ma non è il porto della città. L’avviso annunciato domenica riguarda il terminal Ras Issa, non tutti i porti della provincia. A questo punto non è stata annunciata alcuna interruzione del traffico commerciale in tutto il settore.

Carburante, una sfida per i servizi civili

Ras Issa è un distributore di carburante. Entro aprile 2025, gli scioperi americani avevano già colpito il porto e i suoi dintorni. Le Nazioni Unite hanno riportato vittime civili, tra cui cinque operatori umanitari feriti, e il suo gruppo di esperti ha documentato danni alle strutture. Questa valutazione non riguarda gli eventi di questa domenica.

Alimentatori importati trasporto che distribuisce cibo, così come generatori e pompe acqua. Un’interruzione duratura dello scarico avrebbe quindi conseguenze al di là delle banchine. In un punto economico pubblicato a novembre, l’UNICEF ha stimato che circa 18,3 milioni di persone nello Yemen avrebbero affrontato alti livelli di insicurezza alimentare acuta nel 2026, in un contesto di pressione sui prezzi alimentari e energetici. Non è stabilito che lo sciopero riportato la domenica interrotti consegne.

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