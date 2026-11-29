La General Security ha aperto i suoi primi edifici a Damour. Le reclute avevano finora completato due corsi di formazione ad Aramoun.

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Venerdì 27 novembre, la sicurezza generale libanese ha inaugurato il suo istituto di formazione a Damour. Il Direttore Generale, Hassan Choucair, ha presentato l’apertura come primo passo. La messa in servizio dei primi edifici non significa che l’intero sito può già ospitare la formazione di nuove reclute.

L’istituzione porta il nome del generale Joseph Aoun. La sua missione è quella di formare gli ufficiali di sicurezza generale durante tutta la loro carriera in settori legati alla scienza della sicurezza e alla tecnologia. Le autorità hanno annunciato l’apertura di due edifici alla cerimonia, in presenza di rappresentanti del Giappone, della Danimarca e dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM). Il Direttore ha anche ringraziato gli Stati Uniti per il suo sostegno. Il comune di Damour ha reso disponibile la terra.

Perché le reclute sono state addestrate ad Aramoun

Nella sua recensione di novembre, la General Security ha dato un esempio concreto di ciò che mancava Damour. L’istituto non poteva ancora ospitare due corsi di formazione per le reclute. I futuri ispettori seguirono il loro ciclo specializzato presso l’Istituto delle Forze di Sicurezza Interna di Aramoun; un altro ciclo, destinato ad un gruppo più grande, usò un campo militare, anche ad Aramoun. Le due istituzioni hanno quindi previsto la ricezione dei corsi, con la Sicurezza Generale che si assume la responsabilità nella formazione del proprio personale.

Questa distinzione conta per capire l’inaugurazione. Il nuovo sito dà l’amministrazione di locali puliti per sviluppare la sua offerta. D’altra parte, né l’apertura né il discorso del venerdì hanno portato al trasferimento immediato di tutti i corsi. La General Security Review, pubblicata prima della cerimonia, ha fatto riferimento a diversi edifici aggiuntivi necessari per la formazione iniziale e professionale.

Una scuola interna, non una nuova finestra

L’istituto deve servire gli agenti, non ricevere richieste di titoli o estendere le ore dei contatori di sicurezza generale. Non deve essere confuso con il centro territoriale di Damour, che è già incluso nella directory amministrativa. I documenti pubblici consultati non forniscono una data per il trasferimento delle prime promozioni da Aramoun, capacità di ricezione annuale o programma di consegna completa.

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