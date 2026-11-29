Il comune di Baraachit nega di aver ricevuto un ordine di evacuazione. A Beirut, le strade della maratona riapriscono con gli ultimi partecipanti. La Spagna elegge il suo Parlamento, gli scioperi russi stanno uccidendo in tre città ucraine e Namur si prepara per la riorganizzazione dei suoi servizi dopo il fuoco del municipio.

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Nel sud del Libano, il comune di Baraachit ha negato le relazioni di domenica di un ordine di evacuazione, a seguito di ulteriori rapporti di scioperi. La Spagna rinnova il suo Parlamento, mentre le autorità ucraine denunciano le vittime a Odessa, Zaporijjia e Krementchouk.

Domenica 29 novembre 2026. 12:00 ora di Beirut.

Sud Libano: Baraachit nega l’ordine di evacuazione

Il comune di Baraachit ha dichiarato domenica che non erano stati emessi ordini di evacuazione per il villaggio o i suoi dintorni. Il municipio, che sostiene di aver controllato con l’esercito libanese, risponde alle informazioni trasmesse sabato e chiede agli abitanti di mantenere gli annunci delle autorità competenti.

La negazione riguarda l’evacuazione, non l’attività militare nel settore. Nella notte di sabato a domenica, i corrispondenti locali hanno riferito scioperi attribuiti a Israele alla periferia di Baraashit e Tallousa. Una forte esplosione è stata segnalata anche dopo la mezzanotte a Kfar Tebnit, dove sono stati segnalati ulteriori scioperi il sabato mattina. L’origine dell’ultima esplosione e le sue conseguenze non sono state stabilite.

Maratona di Beirut: le riapertura sono per strada

Martyrs’ Square è il punto di partenza e di arrivo della maratona di domenica nella capitale. Le Forze di Sicurezza Interna chiusero le strade del percorso dalle 4:30 e pianificarono una graduale riapertura come gli ultimi partecipanti passarono. Il luogo stesso rimane interessato fino alla fine dell’evento. La polizia non ha stabilito un solo momento per riprendere il traffico per tutte le rotte.

La maratona e la semi-marathon erano all’inizio del programma sportivo, seguito dai 10 km, la gara giovanile e i 6 km. L’organizzatore aveva annunciato una cerimonia alle 10.30 per la prima delle gare principali, con una classifica separata per i migliori maratone libanesi. I premi per categoria di età sono annunciati per il 4 dicembre. I tempi e le classifiche non sono ancora verificate per questa edizione.

Israele: Netanyahu ed Eisenkot aprono una nuova discussione

Benjamin Netanyahu, primo ministro uscente, e Gadi Eisenkot, responsabile della formazione del prossimo governo, ha iniziato una nuova intervista di domenica. Netanyahu aveva dichiarato sabato che ha accettato di prendere il primo giro di una possibile alternanza al capo di un governo sindacale. Eisenkot ha proposto di discutere il programma senza accettare in questa fase il principio di rotazione. Nessun accordo di coalizione è stato annunciato a questo punto.

Le elezioni di ottobre non hanno dato una chiara maggioranza a entrambi i lati del Knesset. Eisenkot deve tenere 61 su 120 posti per ottenere la maggioranza e avere un mandato iniziale fino al 6 dicembre. Potrebbe richiedere un’estensione di quattordici giorni. Le discussioni con Likud non hanno sostituito gli accordi che il suo partito ha negoziato con le altre parti.

Ucraina: vittime civili a Odessa, Zaporijjia e Krementchouk

A Odessa, il comune ha annunciato la morte di una donna dopo uno sciopero russo su un edificio residenziale nella notte. A Zaporijjia, l’amministrazione regionale ha riferito che una donna era stata uccisa e parecchi feriti dopo un attacco che ha distrutto case. Una ragazza di 14 anni è stata rimossa dalle macerie e consegnata ai medici, ha detto la co-presidente del consiglio di difesa regionale, Ivan Fedorov.

A Krementchouk, nella zona di Poltava, un drone ha colpito il cortile di un edificio sabato sera, secondo le autorità regionali. Hanno annunciato la morte di una donna e riportato sei feriti. Queste recensioni locali riguardano tre incidenti separati e sono suscettibili di evolversi.

Spagna: le prime cifre previste oggi pomeriggio

La Spagna vota la domenica per rinnovare entrambe le Camere del Parlamento dopo la dissoluzione di ottobre. Sono registrati circa 38,6 milioni di elettori, di cui quasi 2,7 milioni sono all’estero. La maggioranza assoluta nel Congresso dei deputati è di 176 seggi su 350.

Il Ministero degli Interni ha previsto di pubblicare i suoi primi due punti di partecipazione alle ore 14.30 e 18.30 a Madrid, cioè alle ore 15.30 e alle ore 19.30 a Beirut. Il conteggio provvisorio sarà trasmesso dalle ore 9 a Madrid, dopo la chiusura degli uffici nelle Isole Canarie, cioè alle ore 10 a Beirut.

Belgio: Namur deve riorganizzare la reception al municipio

Un incendio ha danneggiato il Municipio di Namur la domenica mattina. Il comune ha attivato il suo piano di contingenza. Un pompiere è stato ferito durante l’operazione e la causa del disastro non è stata annunciata. Un punto municipale è stato pianificato alle 11.30 del Belgio per fare il punto dell’indomani dell’incendio. Gli indirizzi e gli orari delle finestre sostitutive non sono stati ancora annunciati al momento del presente bollettino.

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