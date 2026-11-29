Youssef Raggi deve iniziare una visita ufficiale in Kuwait su invito della sua controparte. Il ministro libanese ha detto di voler esprimere la solidarietà di Beirut dopo l’attacco che ha ucciso due cittadini italiani il 26 novembre. L’Ambasciata libanese ha anche annunciato un incontro con la comunità libanese il 1o dicembre.

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Youssef Raggi ha annunciato che avrebbe viaggiato in Kuwait per esprimere la solidarietà del Libano dopo gli attacchi contro l’emirato. L’Ambasciata libanese ha confermato la visita ufficiale su invito del Ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Ha anche annunciato un incontro con la comunità libanese martedì 1 dicembre.

Il ministro degli Esteri libanese ha spiegato in un’intervista pubblicata il 28 novembre che ha voluto avanzare per segnare il sostegno di Beirut alle autorità e al popolo del Kuwait. La visita ufficiale è annunciata lunedì. L’ambasciata, che aveva menzionato un arrivo domenicale nel suo primo annuncio, ha presentato il rafforzamento della cooperazione bilaterale come uno degli obiettivi di spostamento.

Una visita dopo la morte di due italiani

Lo spostamento si è verificato dopo l’attacco dei droni di giovedì 26 novembre, che ha ucciso due cittadini italiani e ferito un Kuwait e un Pakistano. Il Ministero degli Affari Esteri del Kuwait assegna la responsabilità all’Iran, che nega. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato l’attacco il giorno successivo e ha invitato le parti a tenere indietro. La sua dichiarazione non designa una persona responsabile.

Raggi ha incluso questa visita nella ripresa degli scambi ufficiali con i paesi del Golfo. Lo presentò come un seguito allo spostamento del presidente Joseph Aoun in Kuwait nel maggio 2025. L’Ambasciata ha annunciato discussioni sulle relazioni tra i due paesi e sui modi per sviluppare la loro cooperazione. In questa fase non è stato annunciato alcun accordo per firmare o impegno finanziario.

Raggi difende il monopolio statale delle armi

Nella stessa intervista, il ministro ha avvertito Hezbollah di non minare la sicurezza interna, sostenendo che la pazienza dello stato e della popolazione aveva limiti. Difese l’attuazione graduale del piano dell’esercito sul monopolio delle armi, che fu rivisto dal governo nel settembre 2025. Le sue osservazioni non annunciano una nuova decisione del Consiglio dei ministri o una modifica del calendario.

Raggi ha anche portato il sequestro di esplosivi Qa’a più vicino ai registri Becharre e Dahr al-Badar. Egli vede le prove di una rete, una valutazione che non è un risultato giudiziario. Il primo comunicato dell’esercito sul sequestro di Qaa non attribuiva il carico a Hezbollah. La qualificazione dei fatti e delle responsabilità resta la responsabilità dell’indagine giudiziaria.

Un ricevimento per i libanesi in Kuwait

L’ambasciatore libanese, Ghadi Khoury, è in programma di ricevere i membri della comunità libanese martedì 1 dicembre, alle ore 18 del Kuwait, presso l’Ambasciata. Il rappresentante diplomatico ha indicato che gli ospiti hanno dovuto confermare la loro presenza in anticipo per accedere al sito.

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