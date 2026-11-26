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In una visita allo Yemen, il funzionario umanitario delle Nazioni Unite Tom Fletcher chiede un accesso sostenibile ai civili, tra cui Taëz. Il Consiglio dei rifugiati norvegese ha ricevuto 500,8 milioni di dollari per un piano di 2,16 miliardi di dollari.

Le squadre umanitarie in Yemen affrontano nuovi spostamenti, mentre mancano ancora tre quarti del finanziamento richiesto per il 2026. Il Consiglio norvegese dei rifugiati (NRC) ha pubblicato questa recensione giovedì 26 novembre, durante una visita del suo segretario generale, Jan Egeland. Da parte sua, il funzionario umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, è andato in paese per chiedere fondi, ma anche la possibilità di raggiungere le persone la cui guerra sta interrompendo la fornitura.

Famiglie sfollate a Taez, Abyan e Lahj

NRC riferisce che quasi 5.000 famiglie sfollate si sono unite ai siti che ha sostenuto dall’intensificazione della lotta in agosto. Tra loro, più di 3.100 arrivarono ad Abyan, 1.350 a Taez e più di 500 a Lahj. Questi sono gli arrivi registrati in siti supportati da questa organizzazione, non il totale nazionale. NRC supporta 25 siti in governatorati che ospitano famiglie che sono fuggiti i combattimenti Taez e West Coast.

Nei luoghi visitati, Egeland descrive le famiglie che non hanno ricevuto alcun aiuto e altri che hanno bisogno di rifugiarsi sotto le foglie di banana. A livello nazionale, solo il 12% dei finanziamenti necessari per i rifugi di emergenza è stato ricevuto, secondo le cifre citate dal NRC. Per la sicurezza alimentare, la proporzione è del 16%. La mancanza di denaro colpisce quindi il primo soccorso e l’alloggio.

Rilievo ostacolato dalla mancanza di fondi e restrizioni di accesso

Il piano umanitario 2026 inizialmente mirava a 12 milioni di persone, mentre i bisogni già coprivano una popolazione più ampia. Secondo la dichiarazione della NRC, circa $1,66 miliardi rimane da finanziare su $2,16 miliardi richiesti. Le disgregazioni nella catena di approvvigionamento hanno causato anche interruzioni di cibo e di carburante, spiega l’organizzazione, che interessano le famiglie i cui bilanci erano già stretti prima che partissero.

Le Nazioni Unite invitano le parti a consentire un accesso sicuro e sostenibile ai civili, con particolare attenzione a Taëz. La missione Fletcher comprende anche una richiesta separata: il rilascio immediato e incondizionato dei dipendenti delle Nazioni Unite e di altri operatori umanitari detenuti dall’Houthis. Il NRC riferisce che nel nord del paese, la sospensione delle operazioni delle Nazioni Unite dopo queste detenzioni, restrizioni di accesso e la diminuzione dei fondi hanno ridotto il numero di organizzazioni in grado di distribuire sollievo. Né la visita di Fletcher né quella di Egeland è stata accompagnata, negli annunci consultati giovedì, da un accordo sull’accesso a Taëz o da un nuovo impegno finanziario quantificato.

Copertina: Città Vecchia di Taëz, archivio del 2004.Apie / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Boxe e titolazione Libnanews, sotto la stessa licenza.

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