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Il 25 novembre il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato un progetto di tariffazione per 14 partner, tra cui la Cina e l’Unione europea. Le comunicazioni sono soggette a consultazione. Nessuno di loro, in quella data, converte il tasso annunciato in una nuova carica su un carico. Gli importatori dovrebbero leggere il paese di origine, il codice del prodotto, le esenzioni e le imposte già applicabili.

Un prodotto, due diversi calcoli

Per l’Unione europea, il testo di consultazione propone un tasso del 15% dopo aver tenuto conto del dazio più favorito e dei dazi della sezione 301 già applicabili, con eccezioni. Per la Cina, il progetto distingue tra prodotti ordinari, prodotti dell’allegato A e prodotti dell’allegato B: fino al 20% del primo gruppo, secondo il meccanismo di deduzione previsto per determinati diritti legati al lavoro forzato, fino al 10% per il secondo gruppo e un’esenzione da questa misura proposta per i prodotti dell’allegato B.

Prendiamo, puramente come illustrazione, due borse identiche, con una superficie esterna in pelle e un valore doganale di oltre 20 dollari, una di origine europea e una di origine cinese. In questo esempio, supponga che essi rientrano nella voce 4202.21.90 della tariffa degli Stati Uniti. Questo codice non è incluso negli allegati UE e Cina consultati. Il primo passo è identico: stabilire il codice e il valore per il dovere. Dopo di che, i sentieri si separano. Per le merci europee è necessario verificare se il prodotto è escluso e quali tasse esistono nel calcolo della soglia proposta. Per i beni cinesi, il codice viene utilizzato per determinare se rientra in uno dei due allegati e quindi per identificare i doveri che resteranno applicabili indipendentemente da questo progetto. In un calcolo semplificato, se 9 dollari sono già dovuti per 100 dollari di valore sulla borsa europea e nessun altro prelievo rilevante si applica, aggiungendo fino al 15 per cento aggiungerebbe 6 dollari, non 15. Per la borsa cinese, è necessario conoscere i diritti connessi alla sua origine e il trattamento applicabile all’indagine del lavoro forzato prima di calcolare il supplemento. Questo esempio descrive il metodo; non costituisce il prezzo di sdoganamento effettivo.

Consultazione prima dell’attuazione

Queste misure, secondo l’USTR, sono finalizzate a politiche che mantengono la sovracapacità industriale e penalizzano le aziende statunitensi. L’amministrazione aveva aperto 16 indagini a marzo; Esso annuncia conclusioni per 14 partner e non in questa relazione di fase sul Messico e la Norvegia. Il caso non è confuso con la procedura separata sulle importazioni di merci prodotte dal lavoro forzato.

5 gennaio 2027 è il termine annunciato per le presentazioni scritte e le richieste di partecipazione alle audizioni. Le audizioni sono previste per iniziare il 25 gennaio. I documenti da monitorare sono l’avviso finale, gli allegati selezionati e le loro istruzioni per l’applicazione. Essi, e non il tasso nel comunicato stampa, sarebbero la base per il calcolo del carico di ingresso di un dato prodotto.

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