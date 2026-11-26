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Mercoledì 25 novembre, la commissione per le famiglie dei prigionieri ha riferito che le prime misure di amnistia avevano cominciato ad applicarsi nell’edificio B a Roumieh. Questa testimonianza è nuova sin dalle proteste all’inizio del mese. Essa non fornisce una dichiarazione ufficiale di rilascio o la base giuridica per ogni detenuto.

Le famiglie chiedono da diverse settimane di esaminare situazioni individuali. La prigione comprende persone condannate e altre che non sono ancora state provate. L’istituzione o la costruzione in cui sono tenuti non determina la loro idoneità.

Una piena amnistia e una riduzione della pena non sono le stesse

L’atto n. 70 del 4 settembre 2026 riguarda i reati commessi prima del 1o marzo 2026 per la sua componente di amnistia. Quando i fatti sono coperti, l’accusa pubblica è spenta e le frasi principali tramandate vengono eliminate. L’elenco delle esclusioni comprende casi di cui al Consiglio di giustizia, reati di terrorismo, reati contro fondi pubblici e violenze sessuali. L’esclusione della piena amnistia da sola non porta alla conclusione che un caso è escluso da qualsiasi misura prevista dalla legge.

L’articolo 3 si occupa separatamente delle riduzioni della sentenza. In particolare, prevede una riduzione di un terzo di alcune frasi rimaste. Il Consiglio costituzionale ha chiarito che le condizioni speciali relative alla legge del partito civile si applicano a tutti gli omicidi intenzionali coperti dagli articoli 547-549 del Codice penale. Esso ha anche armonizzato la scadenza per i reati di droga che potrebbero essere coperti da piena amnistia. È quindi necessario leggere la legge con la decisione del 12 ottobre, e non solo dal testo pubblicato in settembre.

La detenzione pre-triale segue una regola separata

L’articolo 5 prevede il rilascio di persone che non sono state provate per atti prima del 1° marzo, quando la loro detenzione supera 12 anni di carcere ai sensi del testo. Continuano i procedimenti penali. Questo meccanismo differisce dall’assoluzione alla cessazione dell’azione pubblica.

In pratica, le autorità giudiziarie competenti devono verificare la data dei fatti, la qualifica del reato, la situazione della sentenza o della detenzione e l’esistenza di un’altra forma di detenzione. L’amministrazione della prigione esegue le decisioni: non designa i beneficiari secondo l’edificio. La relazione delle prime misure da parte delle famiglie non dà quindi ai detenuti di Roumieh una scadenza comune o un elenco dei casi stabiliti.

Illustrazione: carcere di Roumieh, foto degli archivi di Libnanews. Non mostra le misure annunciate dalle famiglie il 25 novembre.

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