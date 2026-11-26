UKMTO riferisce che una petroliera è stata colpita il 25 novembre quando è uscita dallo Stretto di Ormuz. L’equipaggio è sicuro e sano.

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UKMTO riferisce che una petroliera è stata colpita il 25 novembre quando è uscita dallo Stretto di Ormuz. L’equipaggio è sicuro e sano.

Una petroliera che lascia il Golfo è stata colpita mercoledì 25 novembre da un proiettile non identificato nello Stretto di Ormuz, al largo del porto di Omani di Khasab. Il Regno Unito Maritime Trade Operations (UKMTO) ha reso pubblico l’incidente di giovedì, nel suo parere 223-26, citando le autorità locali. Tutti gli equipaggi sono sicuri e sonori, secondo questa prima valutazione.

Nessun scarico marino segnalato

Il centro britannico non specificava il nome della nave o la sua bandiera. Inoltre non dettaglia il danno, non si riferisce al tiratore e non specifica la natura del proiettile. Nessun impatto ambientale è stato segnalato al momento della comunicazione. Questo bilancio non costituisce un’ispezione dello scafo o del carico.

Questo è un evento separato da quello riportato lo stesso giorno ad ovest di Dubai. In questo secondo caso, il capitano di un’altra petroliera aveva dichiarato di aver sentito un’esplosione vicino alla sua nave. Nessun danno è stato segnalato alla nave al momento.

Venticinque marinai uccisi nella regione secondo IMO

Come al 23 novembre, l’Organizzazione marittima internazionale aveva registrato 141 incidenti confermati e 25 marinai morti nella regione dall’inizio del conflitto. L’indagine riguarda il Golfo, lo Stretto di Ormuz e il Golfo di Oman. Si ferma prima dell’incidente del 25 novembre e non consente il proiettile che ha colpito questa petroliera da attribuire.

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