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Un giudice federale blocca temporaneamente i procedimenti contro otto stazioni ABC. Disney e ABC accusano il regolatore federale di ritorsione editoriale.

Il giudice federale Loren AliKhan ha vietato alla Commissione Federale delle Comunicazioni U.S. (FCC) di procedere con il primo rinnovo di otto stazioni televisive di proprietà di ABC mercoledì 25 novembre. La Corte federale di Washington ha anche respinto la richiesta della FCC di chiudere il caso. La controversia continua: l’ordine protegge le stazioni durante l’esame del ricorso, senza finalizzare l’accusa di ritorsione.

Otto stazioni, tra cui New York e Los Angeles

Il 28 aprile la FCC ha ordinato alle stazioni interessate di presentare domande di rinnovo prima delle loro scadenze regolari. Nessuna delle otto licenze sarebbe normalmente rinnovata prima del 2028, sulla base del record. Queste stazioni includono WABC-TV a New York, KABC-TV a Los Angeles e WLS-TV a Chicago. Hanno depositato i loro file in protesta il 28 maggio, prima che ABC e il suo genitore Disney sequestro la corte in agosto.

In particolare, la misura del giudice impedisce al regolatore di rinviare tali domande ad un’udienza amministrativa nel contesto della procedura di anticipo. Non rilascia nuove licenze e non rimuove dalla FCC la sua autorità generale per controllare le emittenti.

Il primo emendamento al cuore dell’appello

Il regolatore aveva invocato un’indagine sul rispetto degli obblighi delle emittenti, comprese le regole che vietano la discriminazione. ABC e Disney sostengono che la procedura era in realtà una risposta ai contenuti che non hanno gradito Donald Trump. Nella sua decisione motivata, il giudice ha notato che il regolatore ha innescato la revisione del giorno successivo di un messaggio del presidente che chiede il licenziamento del facilitatore Jimmy Kimmel. Esamina anche le precedenti dichiarazioni di Trump che chiedono il ritiro delle licenze dalle stazioni ABC a causa della loro copertura.

In questa fase, il giudice ritiene che ABC possa avere successo sulla sua argomentazione basata sul Primo Emendamento, che protegge la libertà di espressione. Per il giudice, una procedura di regolamentazione può già causare danni se serve a scoraggiare determinate dichiarazioni, anche senza il ritiro di una licenza. La FCC deve riferire sull’esecuzione dell’ordine entro il 2 dicembre. Le parti devono proporre congiuntamente il proseguimento del calendario giudiziario entro il 9 dicembre.

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