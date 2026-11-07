Yemen: Damasco nega l’invio di truppe · Global Voices

Una fonte diplomatica siriana ha negato l’invio di truppe nello Yemen. Ha sottolineato che la cooperazione con Riyadh riguardava la formazione e la consulenza. Le visite saudite in Siria sono annunciate per dicembre. La difesa reciproca o l’adesione al Patto Mecca rimangono possibilità, non decisioni già prese.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una fonte diplomatica siriana ha negato, sabato 7 novembre, una spedizione di truppe nello Yemen « immediatamente ». Esso afferma che la cooperazione militare con l’Arabia Saudita include formazione, consulenza e scambi di competenze. Le visite di coordinamento saudita in Siria dovrebbero iniziare a dicembre.

Rinnegamento limitato della distribuzione nello Yemen

La fonte, che parla all’agenzia ufficiale siriana senza essere nominata, presenta tre priorità per Damasco: sicurezza interna, ricostruzione e recupero economico. Rifiuta le informazioni su una distribuzione siriana nello Yemen in questa fase.

Questa affermazione non nega la cooperazione militare con Riyadh. Al contrario, descrive il contenuto: formare le forze e costruire le loro capacità. Le visite annunciate per il prossimo mese sono il prossimo passo concreto. Nessun giorno specifico o composizione delle delegazioni è annunciato.

Formazione in Arabia Saudita e lotta nello Yemen

Venerdì, un’agenzia di stampa internazionale ha riferito la recente spedizione di un numero limitato di militari siriani in Arabia Saudita. Due fonti militari siriane e un alto funzionario americano hanno fatto riferimento a missioni di consulenza e formazione.

I due rapporti riguardano luoghi e missioni separate. Una presenza di consiglieri nel territorio saudita non significa che le unità siriane combattono nello Yemen. Anche il sabato negazione non consente la verifica indipendente dei numeri presenti in Arabia Saudita.

Riyadh cerca sostegno di fronte agli attacchi degli Houthis, alleati dell’Iran. Le ostilità sono peggiorate da luglio, nel contesto del conflitto regionale. La dichiarazione siriana non fornisce dettagli operativi sulla possibile partecipazione dei consiglieri alla risposta saudita.

Accordo firmato il 4 novembre

Ahmad al-Chareh e Mohammed bin Salmane hanno partecipato mercoledì a Riyadh la firma di un accordo tra i ministeri della difesa. Questa riunione è stata la loro seconda in meno di un mese. Il quadro firmato non è stato accompagnato da una pubblicazione dettagliata delle sue clausole militari.

La visita comprendeva anche sei accordi di prestito agevolati superiori a 403 milioni di dollari. Sono destinati a progetti civili, tra cui elettricità, acqua, sollievo, alloggio e salute. Questi stanziamenti non sono un importo annunciato per l’intervento in Yemen.

La fonte diplomatica prevede una futura evoluzione verso un accordo di difesa reciproca o un’adesione siriana al Patto Mecca. Essa presenta queste possibilità a seconda degli interessi comuni, non come decisioni prese. Il 31 ottobre il ministro degli Esteri Assad al-Shaibani aveva già parlato delle discussioni su un’architettura di sicurezza regionale.

Per il momento, la fase annunciata rimane il lancio delle visite di coordinamento in dicembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews