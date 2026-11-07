7 novembre 2026
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Il giornale del 7 novembre: Libano, Qatar, Gaza e Ucraina

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Il giornale del 7 novembre: Libano, Qatar, Gaza e Ucraina

Il giornale Libnanews del 7 novembre 2026.

Sparare nel sud del Libano, mediazione del Qatar tra Washington e Teheran, annuncio iraniano sui missili, le famiglie spostate nella pioggia a Gaza e nuovi scioperi sull’Ucraina.

Anche in questa edizione: le ultime figure dell’occupazione americana e il progetto di un primo astronauta pakistano a bordo della stazione cinese Tiangong.

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