Eventi del 7 novembre: la Rassegna degli Interni

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Il Ministero degli Interni ha 146.000 partecipanti, tra cui 46.000 a Parigi, in 141 azioni organizzate in Francia sabato 7 novembre 2026. La sua valutazione provvisoria di sicurezza nazionale, arrestata alle 18, ha riferito 232 arresti e quasi 40.000 persone sotto controllo. Non tutte le operazioni di dispersione sono state completate quando questo articolo è stato pubblicato.

Meno del 5 novembre

Il confronto con giovedì copre due giorni diversi: il 5 novembre è stata una mobilitazione interprofessionale accompagnata da scioperi. Per quel giorno, il ministero aveva registrato 575.000 persone in 193 azioni, tra cui 65.000 a Parigi. Il declino appare quindi anche nel conte parigino delle autorità. Tuttavia, queste cifre da sole non misurano l’evoluzione degli scioperi nelle imprese e nei servizi.

Il bilancio di sabato sostituisce i punti di partecipazione parziale trasmessi nel pomeriggio. Le cifre parigine sono incluse nel totale nazionale: non devono essere aggiunte. Analogamente, le indagini successive delle indagini non costituiscono serie da aggiungere. Un’indagine non pregiudica una possibile persecuzione o condanna.

A Parigi, due incontri separati

La processione autorizzata lasciò la Repubblica per unirsi a Nation via Voltaire Boulevard. L’appello è stato portato dal sindacato giovanile e dai sindacati regionali. I giornalisti presenti a Nation poi osservarono un inizio di fuoco e l’uso di granate durante la dispersione.

Il rally Concorde era distinto da questa sfilata. Ci sono persone presenti nonostante il divieto prefettivo e la polizia ha effettuato controlli. Queste osservazioni, come quelle fatte a Nation, non forniscono un record nazionale dei feriti.

Incidenti segnalati dalle autorità

Il Ministero ha riferito tensioni in diverse città principali e ha attribuito la violenza a gruppi che cercano di traboccare la sicurezza. Per Parigi, distingue una tranquilla processione dagli incidenti che si sono verificati alla dispersione. Questa storia viene dalle autorità. La loro dichiarazione non dà un totale dei feriti.

Lunedì, un incontro previsto a Matignon

La mobilitazione continua sul mercato del lavoro. Nella loro dichiarazione del 5 novembre e pubblicata il giorno successivo, il CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU e Solidaires hanno annunciato che si sarebbero incontrati lunedì dopo l’incontro a Matignon per decidere il follow-up.

Queste organizzazioni rendono condizionato il movimento alle risposte alle richieste dei dipendenti, dei funzionari, dei giovani e dei pensionati. Essi prendono atto dell’incontro annunciato con i rappresentanti del settore privato, mentre deplorano l’assenza, in quella data, di appuntamenti per funzionari e giovani. Questa posizione sindacale non è un annuncio del risultato delle future discussioni.

Una giornata di azione nell’istruzione 10 novembre

L’appello inter-federale pubblicato il 6 novembre stabilisce già un’altra scadenza: una giornata di scioperi, manifestazioni e manifestazioni martedì 10 novembre nell’istruzione nazionale, nell’istruzione superiore e nella ricerca. Riguarda sia il personale che la gioventù.

In particolare, i firmatari hanno richiesto il distacco del punto indice, la creazione di posti di lavoro e un piano di tesoreria. Essi chiedono anche risorse per i luoghi di istruzione superiore, la ristrutturazione degli edifici scolastici e universitari e il finanziamento sostenibile per la ricerca pubblica. Essi sfidano le barriere all’accesso agli studi e considerano le prime risposte governative insufficienti.

Le organizzazioni intendono incontrarsi martedì sera per discutere il follow-up del movimento all’interno del quadro interprofessionale. In questa fase, questo bando non consente che la futura partecipazione sia quantificata o che siano previste le interruzioni istituzionali.

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