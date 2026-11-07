Inaugurata il 27 ottobre ad Ain el-Mreisse, la sedia blu di Sabine Géraudie suscita una discussione sull’arte e la memoria della cornice. L’artista afferma una creazione legata a Beirut, che porta il dialogo e la trasmissione. La sua accoglienza rimane aperta agli occhi degli abitanti e dei camminatori. Questa lettura distingue l’apprezzamento estetico delle questioni di gestione dello spazio pubblico, senza trasformare le richieste di trasparenza sull’installazione o la manutenzione in oneri finanziari senza prove. Il dibattito si concentra anche sugli usi ordinari del lungomare.

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La sedia blu di Ain el-Mreisse ha aperto un dibattito sull’arte nello spazio pubblico di Beyruthin. Inaugurata il 27 ottobre 2026 alla presenza di Nehmat Aoun, opera dell’artista francese Sabine Géraudie, conosciuta come SAB, introduce un oggetto familiare nel paesaggio della cornice. La sua installazione ci invita a discutere il suo significato e il suo incontro con il luogo.

Una sedia evoca spontaneamente stop, look e conversazione. Su un lungomare frequentato da escursionisti e pescatori, questa forma assume un significato particolare: si riferisce alla possibilità di stare di fronte al mare. Ma il riconoscimento immediato di un oggetto non è sufficiente a creare un impegno comune per la sua istituzione.

La sedia blu e la memoria della cornice

La cornice ha già i suoi usi, abitudini e ricordi. Il suo interesse sta anche nel fatto che lo fa senza un programma: camminare, sedersi, guardare l’acqua o trovare altre persone. Un nuovo lavoro incontra così uno spazio vitale, non un arredamento disponibile.

È su questo punto che la discussione diventa fruttuosa. La scultura può fornire un punto di riferimento e generare nuova curiosità. Può anche sembrare alieno a coloro che riconoscono il posto in altre forme più ordinarie. Queste percezioni divergenti riguardano il rapporto tra l’oggetto e il suo ambiente; non permettono di dedurre un’irregolarità nell’attuazione del progetto.

Un’opera che l’artista vuole legata a Beirut

Sabine Géraudie presenta la sua creazione Beyrouthine come un lavoro pensato per la città, non come una semplice riproduzione di quella di Nizza. Evidenzia memoria, trasmissione e dialogo. Nella sua testimonianza sull’installazione, ha ringraziato Blue Shores International e gli artigiani che avevano partecipato alla sua realizzazione.

Questa intenzione getta luce sul progetto, senza determinare come gli abitanti lo riceveranno. Nello spazio pubblico, il significato di un’opera è costruito anche dopo la sua inaugurazione: attraverso gli incontri provoca, gli sguardi che attrae e il luogo che prende nelle abitudini.

Il dibattito estetico chiede una discussione pubblica

Si può apprezzare la silhouette e il colore di questa sedia, o giudicare la loro presenza non convincente sulla cornice. La critica guadagna nel chiarire ciò che esamina: la forma della scultura, la sua scala nel paesaggio, la sua impiantazione o la narrazione che propone da Beirut.

Le questioni di selezione del sito, manutenzione e presentazione del progetto sono la responsabilità della gestione dello spazio pubblico. Essi meritano risposte documentate dai funzionari interessati. Non significa che il finanziamento sarebbe dubbioso o che un difetto sarebbe stato commesso.

La sedia blu ha già prodotto un effetto osservabile: rende il lungomare noto come luogo comune. La discussione può prolungare questo effetto, a condizione che ci sia spazio per l’uso di cornice e le sensibilità di coloro che lo frequentano.

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