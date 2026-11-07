Olio d’oliva: la Spagna impone il 12% di stoccaggio

La Spagna richiede mulini per conservare il 12% della loro produzione di olio d’oliva dichiarata dal novembre 2026. I volumi interessati devono rimanere fuori dal mercato fino al 30 settembre 2027. La produzione di ottobre è esclusa. Lo schema risponde a un raccolto abbondante stimato e si basa su un calcolo regolamentare dell’offerta. Non fissa i prezzi nei negozi. Una rivalutazione prevista dalla fine di dicembre sarà in grado di ridurre i quantitativi da immobilizzare come previsto e si sviluppa il mercato.

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Per l’olio d’oliva in Spagna, una nuova regola richiede ai mulini di riservare il 12% della loro produzione dichiarata dal novembre 2026. Questo olio d’oliva deve rimanere fuori dal mercato fino al 30 settembre 2027. La misura, entrata in vigore il 6 novembre, mira a stabilizzare la fornitura di fronte ad un abbondante raccolto annunciato. Riguarda lo stoccaggio dei produttori, senza fissare il prezzo delle bottiglie vendute ai consumatori.

La decisione riguarda la campagna di commercializzazione 2026-2027, iniziata il 1° ottobre. Tuttavia, distingue volumi secondo il loro mese di produzione. Il petrolio dichiarato per ottobre sfugge a questo obbligo, come precedentemente prodotto. Da novembre ogni mulino deve conservare un quantitativo corrispondente al 12 % della sua produzione cumulativa interessata.

Olio d’oliva in Spagna: lo stoccaggio inizia con novembre

Il meccanismo non è quello di rimuovere le bottiglie dagli scaffali. Interviene a monte, nei mulini che producono olio, chiamato almazaras in Spagna. Possono memorizzare i volumi nelle proprie strutture o in quelle di una terza parte. Essi devono essere in grado di giustificare i quantitativi conservati e identificare i luoghi di stoccaggio.

La risoluzione del 4 novembre, pubblicata il 6 novembre, specifica il calcolo. Il tasso si applica alla produzione riportata ogni mese e poi alla cumulazione di tale produzione durante la campagna di commercializzazione. Un mulino deve quindi adattare il volume fisso quando la sua produzione aumenta. L’obbligo non è limitato ad una quantità fissa al momento dell’entrata in vigore.

Per esempio, un mulino che segnala 100 tonnellate di produzione deve mantenere 12. Se la sua cumulazione raggiunge 300 tonnellate, la quantità corrispondente aumenta a 36 tonnellate. Questo esempio illustra il tasso di regolazione: non descrive la situazione di una particolare azienda.

Il proprietario del mulino sceglie la categoria di olio che mette in riserva. Pertanto, il dispositivo non memorizza automaticamente l’olio extravergine. Il suo obiettivo è il volume disponibile al primo marketing.

Un raccolto stimato di oltre 1,6 milioni di tonnellate

Il trigger si basa su due dati separati. Le scorte all’inizio della campagna hanno raggiunto 357,040 tonnellate. Le stime delle regioni spagnole portano la produzione prevista a 1,602,596 tonnellate. Questa seconda figura rimane una previsione: non corrisponde ad un volume già prodotto.

Benchmark Valore Azioni iniziali 357 040 tonnellate Produzione stimata 2026-2027 1 602 596 tonnellate Tasso di stoccaggio obbligatorio 12 % Prima produzione Novembre 2026 Maturazione di stoccaggio 30 settembre 2027

Queste cifre spiegano l’attivazione della misura. Essi non permettono di calcolare il volume finalmente memorizzato con l’unico aumento del raccolto annuo del 12%. La produzione di ottobre è esclusa e le quantità effettive dipenderanno dalle dichiarazioni di mulino successive.

Il decreto preparatorio descrive le condizioni favorevoli di primavera nelle principali regioni di ulivo. Le temperature moderate e le piogge pesanti hanno favorito la fioritura e la formazione di frutta. L’amministrazione prevede così un raccolto significativamente superiore ai livelli medi negli ultimi anni.

Due calcoli per attivare e calibrare la misura

Il dispositivo include una soglia di attivazione e una regola di calcolo della velocità. Per attivare, la somma delle scorte iniziali e la produzione stimata deve essere almeno il 120% della sua media rispetto ai sei anni di marketing precedenti. La risoluzione nota che questa condizione è soddisfatta.

Il tasso di prelievo risponde poi ad un altro calcolo. L’amministrazione prende le risorse stimate della campagna di commercializzazione, che comprende anche le importazioni medie degli ultimi sei anni di commercializzazione. Esso li paragona al 120% della media dei due volumi di marketing più elevati di questo periodo.

Pertanto, la soglia del 120% utilizzata nei calcoli normativi non deve essere confusa con il tasso del 12% imposto ai mulini. Il primo viene utilizzato per valutare le condizioni di mercato. Il secondo determina la quota di produzione che deve rimanere in magazzino.

Il decreto stabilisce anche un massimale: il ritiro non può superare il 20% della produzione stimata. Il tasso deciso per questa campagna rimane al di sotto di questo limite. I regolamenti si applicano nelle Comunità autonome che hanno i mulini interessati.

Un’offerta differita, senza prezzo imposto nel negozio

La scelta economica è di rinviare la vendita di parte del petrolio. Un grande raccolto può aumentare rapidamente le quantità proposte dai produttori. Lo stoccaggio obbligatorio riduce la quota immediatamente commercializzabile, mantenendo il prodotto per un anno successivo di marketing.

Per i mulini, questo significa avere capacità di stoccaggio e tracciare volumi fissi. Le dichiarazioni mensili devono mostrare il petrolio in questione. L’uso di strutture esterne rimane possibile, ma non elimina l’obbligo di fornire alle autorità prove.

La decisione non fissa i tassi di vendita. Il quadro europeo di cui al decreto vieta espressamente a tali norme di commercializzazione di imporre prezzi, anche indicativi. Limita inoltre la loro portata alle operazioni prima delle transazioni successive al primo marketing.

Non è quindi possibile annunciare un determinato aumento del prezzo delle bottiglie solo su questa base. Il testo organizza l’offerta dei produttori. Non fornisce una nuova scala per i negozi o una stima dell’effetto finale per le famiglie.

Una possibile revisione entro la fine di dicembre

Le Comunità autonome assicurano controlli ufficiali. Un gruppo tecnico coordinato dal quartier generale deve approvare il piano di controllo. Gli operatori devono poter presentare, in qualsiasi momento, i documenti necessari per verificare i quantitativi ritirati e gli impianti utilizzati.

Il tasso può cambiare. Dal 31 dicembre 2026, l’amministrazione esaminerà le stime di produzione e gli effetti sulla domanda, sui prezzi e sulla stabilità del mercato. Il decreto autorizza quindi una riduzione della quantità da immobilizzare, da una nuova risoluzione ufficialmente pubblicata.

In attesa di tale valutazione, i mulini devono applicare il tasso del 12 % alla loro produzione interessata. Il prossimo passo verificabile sarà la ripresa delle dichiarazioni di novembre, seguita dalla revisione delle previsioni di raccolta da utilizzare per il monitoraggio di fine anno.

Foto di copertina: bottiglia di olio d’oliva, illustrazione di archivio del 21 giugno 2005 secondo i metadati. Non rappresenta la produzione spagnola interessata. Foto: marginnauer / Pixabay, CC0 1.0. Libnanews.

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