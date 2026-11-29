Il Programma Alimentare Mondiale ha approvato il suo piano 2027-2029 per lo Yemen. Il bilancio copre tre anni; le distribuzioni dipenderanno dal finanziamento e dall’accesso alle popolazioni.

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Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha approvato il suo piano per lo Yemen dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. Il costo mantenuto dal Consiglio di Amministrazione in novembre ammonta a 1,413 miliardi di dollari in tre anni. La cifra corrisponde al bilancio del WFP per le operazioni, non già erogate. Il piano specifica come l’agenzia intende distribuire aiuti a seconda che le famiglie possano ancora acquistare cibo nei mercati o no.

Cibo dove i mercati non bastano

Il WFP prevede di espandere i trasferimenti di denaro digitale nei settori in cui operano i mercati. Questa formula permette ai beneficiari di acquistare i prodotti di cui hanno bisogno. Quando i negozi sono difficili da accedere o non possono più essere forniti, l’assistenza deve assumere un altro modulo. All’inizio di ottobre, l’agenzia ha già riferito che alcuni siti che ospitano persone sfollate potrebbero essere assistiti solo da distribuzioni in-kind.

Il piano comprende anche integratori alimentari preventivi e dà la priorità alla gestione della malnutrizione acuta moderata in aree ad alto rischio. Nella sua presentazione a novembre, il WFP ha stimato il numero di bambini sotto i cinque anni e donne incinte e lattanti e adolescenti affetti da malnutrizione acuta, moderata o grave a 3,5 milioni. Questa stima descrive le esigenze, non il numero di persone che riceveranno effettivamente assistenza.

Pasti scolastici e acquisti che possono sostenere i produttori

Al di là dell’emergenza, il WFP vuole sostenere i programmi scolastici a livello nazionale basati sui prodotti locali. L’obiettivo è di sostenere sia la presenza scolastica che i produttori. L’Agenzia prevede anche di lavorare sull’accesso comunitario a alimenti più nutrienti. Questi pattini non sostituiscono le distribuzioni di emergenza.

In Hodeïda, la consegna rimane un problema separato dal finanziamento

Hodeïda è uno dei porti attraverso i quali le spedizioni commerciali ai mercati yemeniti entrano. Il meccanismo di verifica dell’ONU interviene su queste importazioni, ma un’autorizzazione non indica se le merci sono arrivate ai commercianti. Anche quando il cibo può essere scaricato in Aden o altrove, non servono automaticamente le stesse famiglie: devono ancora essere trasportate e distribuite.

Il bilancio del WFP di tre anni non è confuso con l’appello umanitario del 2026, che copre diversi settori e organizzazioni. Le restrizioni di accesso, i mercati sotto-stock e i fondi effettivamente ricevuti determineranno l’entità delle distribuzioni all’inizio del programma a gennaio. L’approvazione del piano non annuncia il finanziamento completo o la riapertura di un’area all’aiuto umanitario.

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