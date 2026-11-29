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I candidati per il Primario Democratico del 2028 dovranno denunciare alcune pubblicità pagate da gruppi esterni se vogliono partecipare ai dibattiti ufficiali del partito. Presentata a novembre dal Comitato Nazionale Democratico (DNC), questa regola non chiude i caisses Super PAC. I resoconti delle organizzazioni coinvolte nel dibattito sulle regole sull’intelligenza artificiale mostrano perché: decine di milioni di dollari circolano tra i comitati prima del finanziamento, o meno, una campagna pubblicitaria.

Quali candidati dovranno presentare

Il DNC chiede ai pretendenti di firmare e onorare un impegno per accedere al procedimento che autorizza. Il testo si riferisce a pubblicità a favore di un candidato per la scuola primaria o contro uno dei suoi rivali, quando acquistato da una super CAP federale o da un’organizzazione fiscale-status 501(c)(4). Si applica a televisione, radio, Internet, cartelloni pubblicitari e posta.

Un rappresentante designato da una campagna di firma può segnalare una spesa al DNC. Il comitato esamina quindi il fascicolo e indica, prima del periodo di qualificazione per il dibattito, se è richiesta una denuncia o un’altra azione. Non può vietare a questi gruppi di pubblicare pubblicità. Una campagna che riguarda solo un problema di politica pubblica o che mira solo a un candidato repubblicano non rientra in questa disposizione.

Un altro componente fornisce un quadro per le relazioni con le strutture dei partiti. Esso vieta a una campagna di concludere un accordo di raccolta congiunto con un comitato democratico prima che il suo candidato sia nel processo di ottenere la nomina. Esso vieta anche di cercare o approvare alcune pubblicità pagate da comitati di partito locali che lo beneficeranno nella scuola primaria.

Leading the Future: 47 milioni di dollari in altri comitati

Leadering the Future illustra questa architettura finanziaria. Registrato nell’agosto 2025, questo super PAC ha quasi $75,98 milioni di ricavi. La dichiarazione della Commissione elettorale federale (FCE), consultata il 3 novembre, riguarda il periodo fino al 14 ottobre 2026.

I suoi pagamenti raggiungono 52,16 milioni di dollari. Tuttavia, essi comprendono 47 milioni di contributi ad altri comitati. La presentazione del tutto come spesa pubblicitaria diretta sarebbe quindi inesatta. La sezione delle spese elettorali indipendenti del comitato stesso mostra zero in questa sintesi.

Questa sintesi periodica esclude le dichiarazioni specifiche 24 e 48 ore. Non misura quindi tutte le attività di rete. Aggiungere un trasferimento e poi spendere con quel denaro contarebbe due volte la stessa quantità.

Il comitato aveva ancora 23,82 milioni di dollari alla fine di questo periodo. Questo importo è un saldo riportato il 14 ottobre, non una fotografia del suo denaro il giorno di inquinamento.

Un’ambizione che supera un voto

Sul suo sito web, Leading the Future sostiene i candidati che sono a favore dell’innovazione nell’intelligenza artificiale. Il suo progetto riguarda sia le istituzioni federali che statali. L’organizzazione vuole costruire una forza politica sostenibile intorno alla leadership tecnologica americana.

Il campo per ulteriori garanzie è stato anche organizzato. Nella dichiarazione di lancio pubblicata sul sito Public First Action, ex membri eletti Chris Stewart, Republican, e Brad Carson, Democrat, presentano Public First come un’iniziativa che supera le parti. I loro accordi distinguono un’organizzazione dell’informazione e due comitati elettorali, uno orientato verso i repubblicani e l’altro verso i democratici.

Il loro obiettivo è la trasparenza, il monitoraggio dei rischi e la protezione pubblica. Questo disaccordo, quindi, non è limitato all’opposizione tra sostenitori e oppositori della tecnologia. Esso riguarda gli obblighi imposti agli sviluppatori e alle istituzioni responsabili del loro controllo.

Le donazioni di Antropic non sono confuse con gli acquisti elettorali

In un comunicato stampa del 21 luglio 2026, Anthropic annunciò una nuova donazione di 20 milioni di dollari a Public First Action. Con un primo pagamento annunciato a febbraio, il suo sostegno ha raggiunto $40 milioni.

L’azienda fa un punto importante: queste due donazioni finanziano esclusivamente l’informazione pubblica dell’organizzazione e la missione di politica pubblica. Lei afferma che non possono essere utilizzati per influenzare l’elezione di un candidato, indipendentemente dalla fase elettorale.

Sarebbe quindi fuorviante includerli automaticamente in un totale di pubblicità per o contro i candidati. Questa restrizione affermata da sola non consente di ricostruire tutti i movimenti finanziari della rete.

Un’altra struttura, il Super PAC Public First, ha un proprio identificatore federale. I suoi conti pubblicati dalla CEF ed emessi al 30 settembre 2026 mostrano proventi di 4,941 milioni di dollari e sgravi di 4,43 milioni di dollari. Questi includono 4.34 milioni di contributi ad altri comitati. Questi dati non costituiscono il bilancio consolidato della Prima Azione Pubblica e di tutte le organizzazioni associate.

Il regolamento si svolge anche negli Stati membri

Le regole non sono solo decise nel Congresso. Il governatore di New York Kathy Hochul annunciò la firma del RAISE Act il 19 dicembre 2025. Secondo il verbale legislativo del Senato dello Stato, il testo rettificativo S8828 è stato firmato il 27 marzo 2026 e rivisto questo quadro di trasparenza e sicurezza. Esso comprende la pubblicazione di funzioni di sicurezza e la segnalazione di incidenti critici da parte degli sviluppatori interessati.

I legislatori statali sono quindi coinvolti in requisiti che riguardano direttamente le imprese del settore. Le organizzazioni politiche hanno quindi una ragione concreta per seguire anche le elezioni locali, al di là della maggioranza federale.

La Commissione Elettorale distingue anche una spesa indipendente da una sovvenzione al candidato. Il primo sostiene o combatte la sua candidatura senza coordinamento con la sua campagna. Essa deve essere sottoposta a dichiarazioni specifiche. Per il 2028 primario, è l’uso di denaro che determinerà se il DNC può richiedere una denuncia. L’ottobre registra i pagamenti effettuati durante il ciclo elettorale del 2026, non gli acquisti pubblicitari per le prossime elezioni presidenziali.

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