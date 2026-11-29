Il 3 novembre gli elettori della Virginia hanno votato a favore di un emendamento costituzionale che protegge il diritto di prendere le proprie decisioni di gravidanza. Il risultato provvisorio dà la maggioranza sul sì. L’emendamento non è ancora in vigore: il dipartimento delle elezioni fissa la sua applicazione il 1° gennaio 2027, previa certificazione del risultato.
Protezione non limitata all’aborto
La questione 1 presentata agli elettori riguarda anche la contraccezione, l’assistenza alla fertilità, la cura prenatale, il parto, la cura post-natale e l’assistenza all’aborto. Esso prevede la protezione di pazienti, medici e infermieri dalle sanzioni relative alle decisioni che la legislazione protegge.
Sull’aborto, il testo lascia l’Assemblea Generale della Virginia la possibilità di limitare l’accesso al terzo trimestre. Queste restrizioni non privano un paziente di cura quando la sua salute è minacciata o la gravidanza non è fattibile. Il testo non crea quindi un diritto senza limitazioni in questa fase di gravidanza. Essa stabilisce i limiti che la legislazione dello Stato dovrà rispettare.
L’elezione riguarda la Costituzione dello Stato
L’emendamento si applica alla Virginia. Non cambia la legislazione federale o le regole negli stati vicini. L’incorporazione nella Costituzione, d’altra parte, dà alle sue disposizioni una forza che non esiste nella legge ordinaria: le future leggi della Virginia dovranno rispettare questa protezione e possono essere contestate in tribunale se la contravvengono.
L’interrogazione 1 è apparsa sulla scheda elettorale dello stesso giorno delle elezioni del Congresso, ma il risultato del referendum ha seguito la propria procedura di convalida. Il consiglio elettorale dello Stato deve riunirsi entro il primo lunedì del 7 dicembre di quest’anno per stabilire i risultati di novembre. Il conteggio finale non deve essere confuso con le cifre rilasciate durante il conteggio.
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